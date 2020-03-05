Негативная термоэнергетика

Негативная термоэнергетика

О том, как поставщик тепла зарабатывает на потребителях

Возмущённые разговоры о непомерно высоких счетах за теплоуслугу, поставленную кишинёвцам в январе, не утихают. Читатели «АиФ в Молдове» просят разъяснений: как получилось, что суммы счетов за декабрь и январь разнятся между собой в сотни леев?

 

Горячие споры

Можно было бы ещё понять, если на улице стоял бы лютый мороз, а так за окном весь январь, как, впрочем, и всю зиму, – весенняя погода, в среднем +5…+7 0С. В январе 2019-го  было на восемь градусов холодней, но почему-то в этом году счета на 25% выше.

Руководство «Термоэлектрики» (предприятие по поставке теплоуслуги) объясняет это бóльшим количеством дней, включённых в счета-фактуры при расчётах. Вместе с тем, как следует из информации поставщика услуги, кишинёвцы, у которых площадь квартиры не превышает 50 м², должны были получить квитанции на сумму в среднем около 850 леев, от 50 до 100 м² – около 1278 леев, а больше 100 м² – 1643 лея.

Но многие владельцы квартир получили фактуры с совершенно другими суммами за оговоренные выше площади. Потребители убеждены, что «Термоэлектрика» самым бессовестным образом наживается на них, поэтому в городе идёт сбор подписей под петицией, в которой поставщика призывают пересмотреть суммы январских счетов за отопление.

Автор петиции Павел М. написал, что ему за обогрев квартиры площадью в 46 м² за период с 26 декабря 2019 по 29 января 2020 года (то есть за 35 дней) пришёл счёт на сумму в 1837 леев. Он считает, что «Термоэлектрика» должна произвести перерасчёт, чтобы можно было заплатить 850 леев. Хотя автор петиции убеждён, что и это завышенная сумма. Его сосед, у которого в квартире установлено автономное отопление, заплатил за газ вместе с горячей водой в январе около 500 леев. «Очевидно, нас держат за дураков и наживаются на нас», – написал он.

Они дают на входе в дома температуру теплоносителя в 60 градусов, а на «обратке» – примерно 42–44 градуса. Таким образом, предприятие не затрачивает средства на обогрев теплоносителя до 100 градусов… Теплопотери включены в тариф. Температуру дают другую, а тариф остаётся прежним.

Это не впервой

Экс-директор НАРЭ, эксперт в области энергетики Виктор Парликов, к которому «АиФ в Молдове» обратилась с просьбой высказать своё мнение по данной ситуации, заметил, что подобное случалось и раньше и не только с «Термоэлектрикой» – чаще с «Молдовагаз». В меньшей мере – с поставщиком электричества.

– Контролёры «Термоэлектрики» считывали показания счётчиков не в самом конце декабря (новогодние праздники как-никак), а заранее, да и январь – длинный, поэтому расчётный период всегда в этот месяц побольше, – комментирует экс-глава НАРЭ. – Здесь следует рассматривать каждый случай в отдельности. Важно внимательно изучить фактуру, где должно быть написано, с какого по какое число предложено оплатить услугу. Я досконально не анализировал этот вопрос, но всё станет предельно понятно в феврале. Если они прочитали показания раньше в декабре и позже в январе, значит за февраль счёт должен быть небольшой.

 

Не доверяй и сверяй

Советник МСК, председатель НПО WatchDog, эксперт в вопросах энергетики Сергей Тофилат предлагает потребителям не только изучить внимательно квитанцию за текущий сезон, но и поискать счета-фактуры за пару предыдущих лет.

– Чтобы не быть голословными, потребители должны не только посмотреть расчётный период, но и сравнить с прошлым месяцем, а также с январём 2019-го, – сказал С. Тофилат в передаче на одном их местных телеканалов. – И жилищная управляющая организация должна сверить собственные показания теплосчётчиков (если такие у них имеются) с данными, которые зафиксированы в документах «Термоэлектрики». Если владелец квартиры видит, что его обманули, следует потребовать перерасчёт у поставщика тепла. Может также закрасться и ошибка контролёров, снимающих показания счётчиков.

 

Под прикрытием тарифа

Ошибки, конечно, могут быть в квитанциях, но не в массовом же количестве! После того как люди заподозрили в обмане поставщика тепла, вызванный к президенту на спецзаседание руководитель АО «Термоэлектрика» заверил, что в феврале счета будут на 30% ниже. Готовность ответственного лица незамедлительно исправить ситуацию вызвала сомнение у потребителей и глав правозащитных неправительственных организаций в правильности произведённых расчётов за январское отопление.

– Расследуя жалобы потребителей, «Термоэлектрика» направила своих агентов проверить показания счётчиков во всех домах… Что этим хочет сказать поставщик тепла? Что они начисляли в январе не по показаниям счётчиков?! А если по показаниям, то зачем сейчас, в феврале, перепроверять? – задалась вопросом председатель правозащитной потребительской организации Salvgardare Майя Лагута.

Вместе с тем, как справедливо комментировали в соцсетях кишинёвцы, если на улице в январе было тепло, то поставщик тепла должен давать другую температуру в централизованной системе отопления. М. Лагута заметила, что на этом поставщик тепла и может обманывать потребителей.

«Они дают на входе в дома температуру теплоносителя в 60 градусов, а на «обратке» – примерно 42–44 градуса. Таким образом предприятие не затрачивает средства на обогрев теплоносителя до 100 градусов… Теплопотери включены в тариф. Температуру дают другую, а тариф остаётся прежним», – написала при обсуждении этой темы в соцсети правозащитница.

 

Долги не сжечь

Председатель Республиканской организации «Защита потребителя» Пётр Гуцул считает: неоправданно высокие счета за тёплый январь объясняются тем, что поставщик тепла с потолка взял показания счётчиков, а не из специальных журналов учёта теплоэнергии, которые должны быть у каждой жилищной управляющей организации.

– В каждом многоэтажном доме должен быть журнал учёта теплоэнергии, в который ответственное лицо ежедневно обязано вписывать показания теплосчётчика, – разъясняет Пётр Гуцул. – Я общался со многими председателями жилищных управляющих организаций и выяснил, что у них нет этих журналов. Их собрал поставщик тепла, когда была инициирована процедура банкротства, а новые не выдал. Сегодня не ведётся никакого учёта. Поэтому неудивительно, что нас обманывают. Ведь, вспомните: банкротом предшественник «Термоэлектрики» («Термоком») был объявлен, чтобы скрыть хищения на сумму в 1,6 млрд леев.

Что же касается намерений некоторых потребителей не платить по январским квитанциям, то, как отметил П. Гуцул, такие действия не приведут ни к чему хорошему, так как поставщик тепла подаст в суд. Было бы намного проще, если потребители в массовом порядке написали бы заявления в потребительскую правозашитную организацию и представили в качестве доказательств квитанции за аналогичные периоды прошлых лет, чтобы можно было подать коллективный иск о возбуждении уголовного дела против «Термоэлектрики» по ст. 255 УК РМ «Обман заказчиков».

 

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Ровным счётом

На минувшей неделе в ходе прямой линии на телеканале Primul în Moldova президент страны Игорь Додон озвучил решение, позволяющее снять бремя больших счетов за теплоуслугу в отопительный сезон. Поставщику тепла было предложено изменить метод выписки счетов-фактур потребителям.

– Период отопления длится до шести месяцев. За это время гражданин платит, например, 5–6 тысяч леев. Я предложил всю сумму равномерно распределить на эти шесть месяцев. Гражданин  ежемесячно получает одну и ту же зарплату, зачем платить разные суммы по счетам? Представители «Термоэлектрики» сказали мне, что это возможно, – заявил Игорь Додон.

 

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Генератор убытков

Дмитрий Барбалат, эксперт, экс-начальник управления экономики и финансов Госканцелярии:

«В 1995 году было учреждено АО «Термоком» с целью обеспечить столицу теплом. К 2014 г. оно стало проблемным, и правительство Ю. Лянкэ под свою ответственность приняло закон №188/2014 о его реорганизации. Через год кабмин К. Габурича отрапортовал (постановление №407/2015) об исполнении требований по реорганизации АО «Термоком» в АО «Термоэлектрика».

Прошло пять лет. Но от перемены мест слагаемых ровным счётом ничего не изменилось. Вновь созданное (больше искусственно) АО ничем не отличается от предшественника – оно продолжает генерировать убытки. При ежегодных продажах в 2,3–2,5 млрд леев руководство АО «Термоэлектрика» умудряется не платить налог с предпринимательской деятельности. Хотя, например, в 2018 году отрапортовало налогооблагаемую сумму в 185,4 млн леев. И ежегодно при этом увеличивает стоимость активов на 230 млн леев. Почему при этом молчит налоговая служба?

Что касается «Термокома», то он всё ещё в процессе ликвидации. Четыре единицы персонала продолжают получать зарплату по 11 400 леев и якобы стерегут некие долгосрочные долги на 900 млн леев. Как будто упадёт манна небесная, которая покроет эти долги. В 2018 году смогли реализовать некие активы на сумму всего лишь 163 тыс.  леев из остатка по учёту на 98 млн леев».

Любовь Чегаровская

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