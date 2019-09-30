Неформальное общение в преддверии Высшего совета ЕАЭС: Додон поделился снимком в соцсети

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У Игоря Додона состоялось очень приятное неформальное общение в преддверии открывающегося завтра заседания Высшего совета Евразийского Экономического Союза. Глава государства поделился на своей странице в соцсети снимком, на котором изображен премьер Армении Никол Пашинян, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, премьер Сингапура Ли Сяньлун, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

– Завтра к нам присоединятся президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко, – отметил он.