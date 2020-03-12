Неформальная коалиция Канду-Санду-Шор не считает, что тех, кто пренебрегает правилами против коронавируса, нужно наказывать

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“Пока оппозиция в парламенте нажимает на кнопку микрофона просто для того, чтобы что-то сказать, утром в Глодянах полиция и врачи бегают за женщиной, которая отказывается пройти тест на коронавирус”. Об этом заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко. Он осудил голосование так называемого альянса Санду-Канду-Шор против принятого сегодня в двух чтениях проекта, который ужесточает наказание за несоблюдение мер профилактики и борьбы с эпидемическими заболеваниями, в том числе с коронавирусом.

– Сегодня за введение новых мер защиты граждан, а иначе это назвать нельзя, проголосовали только фракции ПСРМ и ДПМ. Так называемая оппозиция, которая все эти дни призывает к хаосу, к панике всё молдавское общество, не проголосовала за этот проект. Это позор. Пусть люди делают выводы, что происходит, – сказал он.

Односталко также отметил, что все 36 депутатов ПСРМ решили пожертвовать свою месячную зарплату на меры борьбы с коронавирусом. Он призвал граждан соблюдать правила гигиены, заботиться о близких.

– В такие моменты объединяются все, вне зависимости от национальности. Вирус не смотрит на национальность, пол, вероисповедание. Поэтому сегодняшнее поведение оппозиции вызывает недоумение. Сегодня оппозиция проявила наглядную безответственность, – сказал он.

Стоит отметить, что ранее о том, что оппозиция заинтересована в эпидемии коронавируса в Молдове заявлял и председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ.