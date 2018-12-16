Need for Speed в Оргееве: очевидцы сняли на видео погоню полицейских за «шумахером» (ВИДЕО)

Need for Speed в Оргееве: очевидцы сняли на видео погоню полицейских за «шумахером» (ВИДЕО)

Невероятные дрифты нарушителя и захватывающая погоня полицейских за «шумахером» попала на камеру очевидца.

На улицах Оргеева вчера вечером можно было наблюдать целое представление с участием автогонщика и полицейских. Свои оперативные действия, направленные на задержание водителя-нарушителя, продемонстрировал экипаж патрульных. Видео с места происшествия появилось сегодня утром на просторах социальных сетей, пишет deschide.md.

Национальный инспекторат патрулирования пока никак не прокомментировал данный инцидент.

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