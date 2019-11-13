НеДОЗВОЛительная некомпетентность

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О том, к чему привели промахи правительств

Вслед за владельцами транспортных компаний по перевозке пассажиров в ноябре на акции протеста вышли и водители фур, которые лишились права перевозки грузов в Российскую Федерацию из-за отсутствия соответствующих разрешений.

Протест на фурах

Первая акция протеста прошла 1 ноября, для участия в которой были пригнаны фуры и припаркованы вдоль дороги при въезде в Кишинёв. Забастовку в тот день поддержали и водители аналогичных транспортных средств на севере Молдовы. Митингующие требовали от министра экономики и инфраструктуры подключиться к решению вопроса, чтобы компании, занимающиеся грузоперевозками, могли без препятствий въезжать на территорию России.

Однако спустя неделю, не увидев никаких действий со стороны Минэкономики, дальнобойщики вновь провели акцию протеста: фуры выстроили на улице Каля Ешилор, а сами митинговали у здания правительства. Их поддержали и некоторые компании, занимающиеся грузоперевозками, из других населённых пунктов страны.

Протестующие были крайне возмущены бездействием главы профильного министерства и правительства в целом в создании ими бюрократических барьеров. Водители сетовали, что многие компании вынуждены работать вполсилы из-за отсутствия у них разрешений на въезд на территорию России.

– У нас абсолютно беспомощное правительство, члены которого впустую занимают кресла и кабинеты, – возмущался один из протестующих водителей. – Господин Брынзан вообще не разбирается в ситуации. Когда мы их выбирали, они обещали предоставить нам рабочие места, чтобы мы не уезжали из Молдовы. На деле у нас на текущий момент нет работы, фирмы закрываются.

На данный момент на руках у молдавских перевозчиков около 3,5 тыс. неиспользованных разрешений. И вот это количество позволило бы закрыть год без всяких проблем, и не возникало бы никакой напряжённости между Министерством транспорта РФ и Министерством экономики Молдовы.

Искусственный дефицит?

Как стало известно «АиФ в Молдове», дефицит разрешений или, как их называют грузоперевозчики, дозволов, образовался ещё в июле. Уже экс-министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан считает, что нехватка разрешений – искусственная проблема, потому что некоторые внутренние перевозчики, которым тоже были выданы разрешения, не используют их. По его словам, до 17 октября было 1768 выданных, но не использованных разрешений, что составляет 11% от доли.

По словам советника президента Иона Кику, во время визита 1 сентября в Москву представитель Минэкономики был включён в состав делегации в том числе и для того, чтобы обсудить проблему дозволов с российскими властями. Был установлен контакт с Минтранспортом РФ, с которым в дальнейшем профильное министерство должно было вести дискуссии по проблеме дефицита разрешений.

– Наше профильное министерство не провело переговоры с российскими властями, а разрешения, полученные ранее по договорённости президента РМ Игоря Додона, закончились, – отметил советник президента Ион Кику. – По какой причине предпринимаются попытки саботировать экспорт наших товаров на восточный рынок, после того как с таким трудом всё было разблокировано? Не совсем понятна позиция министерства.

В свою очередь торговый представитель РФ в Молдове Владислав Дарвай считает, что проблема – в неправильном распределении полученных в 2019 году в общей сложности 15 тыс. дозволов между молдавскими компаниями, занимающимися грузоперевозками. Дарвай говорит, что выдаваемого ежегодно РМ количества разрешений достаточно для того, чтобы обеспечить перевозку грузов из Молдовы в Россию. Вот только молдавские власти при распределении дозволов не учли, что некоторые компании не возят грузы в российском направлении.

– По нашей информации, на данный момент на руках у молдавских перевозчиков около 3,5 тыс. неиспользованных разрешений, – заявил Noi.md В. Дарвай. – И это количество, на наш взгляд, позволило бы закрыть год без всяких проблем, и не возникало бы никакой напряжённости между Министерством транспорта РФ и Министерством экономики и инфраструктуры Молдовы.

Мнения сошлись

Как выяснила «АиФ в Молдове» в Минэкономики, 7 ноября в Кишинёве состоялось заседание совместной молдо-российской комиссии в области международного дорожного транспорта, на котором обсуждалась и проблема дефицита дозволов. Стороны пришли к соглашению, что в этом году Молдове будет выдано дополнительно ещё 500 разрешений на грузоперевозки, которые должны по дипломатической почте прийти в Национальное агентство автодорожного транспорта на текущей неделе и будут распределены между перевозчиками, согласно заявлениям и действующему законодательству.

Что же касается количества разрешений на 2020 год, то сторонам удалось договориться о повышении их числа с 15 тыс. до 16 тыс. штук. Но владельцы транспортных компаний недовольны результатами работы молдо-российской комиссии, так как считают, что 16 тыс. дозволов – это мизер, и проблема в будущем году возникнет вновь. Они обвиняют молдавскую сторону в нежелании договариваться о либерализации международных перевозок. Акции протеста грузоперевозчиков продолжаются.

Анастасия Погодина