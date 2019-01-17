Недовольные услугой такси бендерчане избили водителя и повредили машину

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Клиент одной из служб такси в Бендерах выразил своё недовольство сервисом в противозаконной форме. В итоге скандалист попал в Дежурную часть УВД.

Инцидент произошёл вечером 15 января. 56-летний местный житель и его 29-летний сын, будучи в изрядном подпитии, вызвали такси. Приехавший водитель пассажирам не понравился. Сев в машину, отец с сыном внезапно передумали ехать. Покинув салон, младший из мужчин, недовольный потраченным временем и плохим сервисом, разбил стекло задней двери автомобиля Renault. Следующий удар пришёлся в лицо водителя. Спасаясь бегством от разгневанных клиентов, таксист набрал номер «102».

Водителя такси, 43-летнего жителя Бендер, госпитализировали в городскую больницу. Медики диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа.

Разбушевавшихся мужчин доставили в милицию. Клиенты так и не смогли внятно объяснить, что именно вызвало их недовольство. За хулиганство обоим грозит уголовная ответственность, пишет mvdpmr.org.