Недовольные пассажиры троллейбусов смогут отправлять жалобы, не выходя из транспорта

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Начиная с сегодняшнего дня, Управление электротранспорта Кишинева запускает новый проект. В течение двух дней во всех троллейбусах Кишинева будут размещены наклейки со специальным QR- кодом. Считав его, граждане смогут заполнить соответствующий формуляр и адресовать онлайн-петицию ведомству в режиме онлайн, не выходя из троллейбуса.

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании в примэрии. Граждане смогут, в частности, сообщить о своем недовольстве работой сотрудников данного управления, о том, что им не выдали билет и так далее. Для этого им нужно будет указать номер транспорта, время и, непосредственно, изложить жалобу.

Впоследствии проблема будет отправлена по электронной почте либо на страницу Управления электротранспорта в социальной сети Facebook. Автор сможет сохранить анонимность, если пожелает.