Недовольные качеством товаров и услуг клиенты в Молдове вернули себе почти миллион леев (ВИДЕО)

Экономические агенты, работающие на молдавском рынке, вернули потребителям почти 1 миллион леев за приобретённые ими товары или услуги низкого качества.

Так, за первые 9 месяцев текущего года в Агентство по защите прав потребителей поступило более 1 200 жалоб, а 45 экономических агентов выплатили штрафы на более чем 170 000 леев, передаёт canal3.md. Согласно полученным данным, из общего количества поданных за 9 месяцев жалоб 400 относятся к сфере услуг. 91 человек пожаловался на плохое обслуживание. Службы такси также не являются исключением. В этом случае 80 пассажиров сообщили о проблемах. Кроме этого, 60 человек, которые остановились в отелях, не остались довольными качеством предоставленных услуг.

Многие потребители написали в агентство жалобы на некачественные услуги компаний телефонии и телекоммуникаций. В то же время, 82 человека пожаловались на плохое качество мобильных телефонов, а 59 потребителей сообщили о бытовой технике, купленной с различными дефектами. 197 человек пожаловались на нарушения в сфере торговли, а 37 потребителей сообщили о некачественных продуктах питания.