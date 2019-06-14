Недоплатили: протестующий пожаловался на то, что не получил обещанные деньги за свою “работу” (ВИДЕО)

Недоплатили: протестующий пожаловался на то, что не получил обещанные деньги за свою “работу” (ВИДЕО)

Один из протестующих среди тех, кто установил палатки вблизи государственных учреждений, пожаловался на то, что не получил обещанные организаторами деньги. В откровенном видео, размещённом в социальных сетях, мужчина говорит, что за две ночи должен получить тысячу леев.

Друг посоветовал мне сюда прийти. Сказал, здесь много стариков, мужчин и женщин. Я находился здесь всю ночь. Предупредил, что утром отъеду, а затем вернусь. После возвращения хотел получить деньги. Они сказали, что дадут мне 500 леев за ночь, но денег я так и не увидел. Вернусь сегодня, чтобы получить с должников, – рассказал участник протеста.

Ранее мы уже писали о том, что люди, которых привезли в столицу на протесты, получают по 500 леев в день.

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