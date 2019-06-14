Недоплатили: протестующий пожаловался на то, что не получил обещанные деньги за свою “работу” (ВИДЕО)

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Один из протестующих среди тех, кто установил палатки вблизи государственных учреждений, пожаловался на то, что не получил обещанные организаторами деньги. В откровенном видео, размещённом в социальных сетях, мужчина говорит, что за две ночи должен получить тысячу леев.

Друг посоветовал мне сюда прийти. Сказал, здесь много стариков, мужчин и женщин. Я находился здесь всю ночь. Предупредил, что утром отъеду, а затем вернусь. После возвращения хотел получить деньги. Они сказали, что дадут мне 500 леев за ночь, но денег я так и не увидел. Вернусь сегодня, чтобы получить с должников, – рассказал участник протеста.

Ранее мы уже писали о том, что люди, которых привезли в столицу на протесты, получают по 500 леев в день.