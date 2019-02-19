Недолго радовалась: найденная тираспольчанкой купюра оказалась фальшивой

Недолго радовалась: найденная тираспольчанкой купюра оказалась фальшивой

Кассир одного из банковских отделений в Тирасполе выявил признаки подделки в валюте, предоставленной к обмену. Качество бумаги, из которой была изготовлена банкнота, не соответствовало стандарту.

Иностранные денежные знаки для обмена на приднестровские рубли предъявила 20-летняя тираспольчанка. Сотрудникам милиции девушка пояснила, что нашла валюту на одной из улиц столицы.

Купюру достоинством 50 долларов США 1992 года выпуска направили на экспертизу, пишет mvdpmr.org. Проверку по данному факту проводят сотрудники правоохранительных органов.

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