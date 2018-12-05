Недоброе утро: в столице под автомобилем провалился асфальт (ФОТО, ВИДЕО)

День начался с неудач для одного из столичных водителей, под машиной которого провалился асфальт.

Его автомобиль марки Mitsubishi остался заблокированным после того, как передние колёса машины провалились в яму, образовавшуюся от обвала асфальта, пишет tv8.md. Инцидент произошёл на улице 31 августа в центре столицы, за зданием парламента. По словам очевидцев, водитель пытался припарковаться, однако передние колёса остались заблокированными в яме, которая образовалась из-за обвала куска асфальта. А если конкретнее, то асфальт провалился вблизи канализации.

Ситуацию прокомментировал и депутат Партии социалистов Григорий Новак, которому также посчастливилось наблюдать за этим “зрелищем”.

– Не подумайте, что это где-то в другой стране, эта ситуация произошла возле парламента. Это говорит о безответственности властей и о поспешной работе, сделанной для отвода глаз, – написал Григорий Новак на своей странице в соцсети.