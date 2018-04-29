Недоброе утро. 10 привычек, которые не добавляют нам здоровья

Диетолог и сомнолог рассказали, какие привычки способны превратить ваше утро в самое невыносимое время суток.

Для каждого из нас утро начинается по-своему: с чашечки кофе, пробежки, плотного завтрака, а может быть, с войны с собственным будильником за право подольше поспать. От того, как вы начнете день, зависит не только ваше настроение, но и здоровье. Какие утренние привычки вредят организму, рассказывают врач-диетолог Марина Копытько и врач-сомнолог Алена Гаврилова.

1. Кофе (натощак)

Марина Копытько, кандидат медицинских наук, главный врач клиники здорового питания, автор книг о похудении: кофе — мочегонное средство. Когда вы пьете его на голодный желудок, то еще больше обезвоживаете свой организм.

Кроме того, этот напиток обладает возбуждающим эффектом: усиливает кровообращение, стимулирует работу кишечника. Вы неправильным образом запускаете обмен веществ и не даете своему организму возможность проснуться естественным образом.

Оптимальное время для чашечки кофе — в районе четырех часов дня (когда меняются биоритмы), либо в конце завтрака, обязательно со стаканом воды.

Кстати, воду нужно пить до и во время завтрака. А сразу после него желательно 20-30 минут воздержаться от каких бы то ни было напитков.

2. Игнорирование завтрака (слишком легкий завтрак)

Как показывает практика, утром есть не хочется тем людям, которые накануне поздно ужинали. Организм не успевает переварить еду и толком проголодаться. Аппетит в лучшем случае появляется к 11 часам. Хорошо, если в этот момент человек что-нибудь съедает, но если он делает большие перерывы между приемами пищи — велика вероятность сильно наесться во второй половине дня. Естественно, подобные срывы плохо скажутся на фигуре.

3. Сухие завтраки

Сухие завтраки резко повышают уровень сахара в крови, тем самым выводят метаболизм на несколько иной уровень: появляется желание есть сладкое, перекусывать в течение всего дня. Вероятность срывов возрастает.

По сути, все эти хлопья, звездочки и колечки настолько сильно обработаны, что переваривания здесь как такового не происходит. Для работы кишечника это неполноценный продукт. Исключением могут быть мюсли. Но даже их вы можете есть не чаще 1-2 раз в неделю: добавьте в них молоко или йогурт, дайте немного постоять, готовые мюсли должны достаточно туго жеваться, а не таять во рту, тогда завтрак принесет пользу вам и вашему желудку.

4. Энергетик с утра

В составе этого напитка, как правило, очень много сахара, плюс ароматизаторы, консерванты и сами стимуляторы, которые достаточно быстро бодрят человека. Потребность употреблять энергетик появляется из-за недосыпа. А сам недосып чреват тем, что наша эндокринная система не успевает восстанавливаться. В этой связи вероятность того, что вам будет хотеться сладкого в течение дня, очень высока.

Также энергетики (и кофе тоже) обладают двойным эффектом. Сначала примерно 40 минут они стимулируют организм, а затем резко ухудшают настроение и самочувствие. Очень часто в этот момент вам хочется выпить вторую баночку «чудодейственного напитка». Но бесконечное возбуждение нервной системы еще никому не добавляло здоровья. Не пытайтесь обмануть свой организм, лучше спите рекомендованные 8 часов в сутки.

5. Плотный, растянутый завтрак

Завтрак не должен быть растянутым: съели одно блюдо — передохнули, другое — снова передохнули. В итоге некоторые люди могут потратить на утренний прием пищи целый час!

Также не приветствуется сочетание белков, углеводов, жиров. Такую еду сложно перерабатывать, чтобы осуществить этот процесс, организм должен бросить на него все свои силы. В результате вам резко захочется спать и отдыхать.

6. Резкий подъем с кровати

Алена Гаврилова, врач-сомнолог: когда речь идет о молодом организме, резкая смена положения тела происходит для него без каких-либо существенных последствий. Но для пожилого человека с набором сердечнососудистых заболеваний все иначе: сосуды могут не успевать реагировать за изменением положения тела, в итоге давление будет снижаться. Может возникнуть головокружение, появятся мушки в глазах, в некоторых случаях — потеря сознания.

Рекомендуется плавно вставать, присядьте на край кровати, несколько секунд посидите и только потом вставайте. Избегайте резких движений.

7. Откладывание подъема на 5-10 минут

Многие из нас, когда не могут проснуться, начинают переставлять будильник сначала на 5 минут, потом еще на 5 минут и т.д. От этой привычки лучше избавиться, поскольку вы не спите полноценно, а попытка добрать еще немного сна скорее обернется раздражением и потерей времени.

Лучше либо с вечера поставить будильник с учетом образовавшихся лишних 5-10 минут для сна, либо пересилить себя и все-таки встать.

8. Очень громкий будильник

Для большинства людей будильник должен быть спокойным. В противном случае вы просто заставляете собственный организм испытать стресс с самого утра.

Безусловно, это правило не касается той части людей, которую невозможно разбудить даже выстрелом из пушки. Для них громкие будильники приемлемы, но это скорее исключение из правил. Кстати, как вариант можно использовать музыку, которая постепенно будет усиливаться и переходить от спокойной (тихой) версии к более динамичной и громкой.

9. Резкие физические нагрузки сразу после пробуждения

Я бы не рекомендовала сильные физические нагрузки с самого утра. Лучше сделать гимнастику, упражнения на растяжку. По физиологии организм в это время суток немного сонный, ему необходимо войти в ритм дневной активности. Если мы, встав с кровати, тут же начинаем качать пресс или приседать — это не очень физиологично. Конечно, здоровый человек может адаптироваться к подобному графику, но при наличии сердечнососудистых заболеваний вы рискуете здорово навредить себе.

10. Завтрак и сборы на бегу

Фактически человек сам себе создает стрессовую ситуацию, причем на пустом месте. Сначала вы тянете до последнего с пробуждением, а потом отчаянно повторяете каждую минуту: «я ничего не успеваю, я опаздываю». Лучше все делать чуть медленнее, без спешки и суеты, чем носиться по квартире и пытаться за 10 минут сделать то, на что вы обычно тратите полчаса как минимум. Кроме того, прием пищи в спешке может спровоцировать проблемы с пищеварением и переедание.