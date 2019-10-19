Неделя российского кино в Молдове пройдёт с 22 по 26 октября

В рамках Недели российского кино в Молдове при информационной поддержке представительства Россотрудничества в Молдове пройдут показы российских фильмов. Вход для всех посетителей – свободный.
Программа кинопоказов:
- 22 октября, 19:00 – “Крик Тишины”
- 23 октября, 19:00 – “Бык”
- 24 октября, 19:00 – “Это не навсегда”
- 25 октября, 19:00 – “Балканский рубеж”
- 26 октября, 15:00 – “Дорогой папа”
- 26 октября, 17:30 – “Одесса”.
Показы пройдут в кинотеатре “Одеон” (ул. М. Еминеску, 55).
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