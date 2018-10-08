Неделя для некоторых жителей столицы начнётся с отключения света

Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 8 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

Сектор Ботаника:

– ул. Албица 1-17, 6-40, Косашилор 1-7, 2-4, Дечембриштилор 2-30, 54, 1, 45, Мунчешть 267, 263, Подул де Флорь 1-17, 2-28, С. Мурафа 31-51, 32-56, 1 пер. Шт. Чобану 9, Шт. Холбан 1-15, 2-16, Цикэу 2-8 – частично с 09:30 до 17:30.

Сектор Центр:

– ул. Александру чел Бун 18, 18A, Тигина 65 – частично с 13:00 до 17:00;

– ул. Г. Асаки 13, 19B, 19-23, 34-48, 9001, М. Ломоносов 39, 39/1, 39A, 41 – частично с 11:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

– ул. 8 Марта 74-142, 83-87, 99-109, 121-123, 129-137, Конструкторилор 76-98, 102, 149-193 – частично с 09:25 до 19:00;

– ул. А. Руссо 2, 9001, Kiev 5, 6, 6/1, 8/1, 10/1, 11, 12/1, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/2, 16A, 26 – частично с 09:05 до 17:05;

– ул. К. Стамати 12-16, Ион Дончев 2-22, Моара Рошие 3, 5, З. Арборе 1-7, 2-6, пер. З. Арборе 3/1, 4, 7, 7A – частично с 09:30 до 19:00;

– ул. Т. Владимиреску 10/1, 10/1A, ул. А. Дога 9990 – частично с 09:00 до 13:00;

– ул. Т. Владимиреску 10/2 – частично с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.