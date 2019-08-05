Неделя для некоторых жителей столицы начнётся с отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 5 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 65, 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 65/19, 65/21, 67/1, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 71/8, 71A, 73/3, 75/2 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. А. Плэмэдялэ 2-8, 3-7, А. Матеевич 76, 84, 86, 111, 113, 113/1, 113B, 119, Г. Александреску 999, С. Лазо 1/1, Сфатул Цэрий 1-3, 4-8 – с 09:10 до 17:00;

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэраш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, Валя Дическу 53-91, 64-144 – с 09:15 до 18:00;

ул. 31 Августа 82, 135, А. Коробчану 1, 1B, 7A, С. Лазо 26, 34 Bloc A,B,C, Штефан чел Маре 131 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Н. Донич 1-15, 4-60, 27, Г. Выртосу 1-3, 2-18, 21, Ипотешть 43, Студенциилор 3-6, Т. Панфиле 7, 27, Валя Албэ 13, 18, Ф. Лупашку 22,60, Замолксе 3-29, 4-22 – с 09:00 до 11:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.