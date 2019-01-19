Недавно перебравшийся в Яссы молдаванин свёл счёты с жизнью

0

Недавно перебравшийся в Яссы 50-летний гражданин Молдовы принял судьбоносное решение и покончил жизнь самоубийством из-за скопившихся проблем. Его бездыханное тело нашёл племянник.

Шокирующая находка была сделана вчера утром, пишет unica.md. Молодой человек, который нашёл родственника без признаков жизни, немедленно позвонил в Службу 112. По данным полиции, молодой человек решил проведать дядю, потому что тот не отвечал на звонки. Так как у парня были ключи от дома, он открыл дверь и нашёл там труп своего родственника.

Мужчина немедленно попросил помощи у соседей и позвонил в полицию. По словам соседей, погибший приехал из Молдовы несколько месяцев назад, он часто появлялся в одиночестве и выглядел обеспокоенно. У него часто случались ссоры с бывшей супругой.

Полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства.