Неблагополучным семьям бесплатно подключат цифровое телевидение

Неблагополучным семьям бесплатно подключат цифровое телевидение

Решение о завершении процесса перехода к цифровому наземному телевидению было принято сегодня на заседании правительства. Согласно документу, неблагополучные семьи получат бесплатные преобразователи.

Члены правительства, пишет moldpres.md, утвердили порядок предоставления семьям-получателям социальной помощи и другим неблагополучным категориям населения преобразователей для цифрового телевидения в 2020 году. Таким образом, Министерство экономики и инфраструктуры совместно с территориальными структурами социальной помощи и Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты обеспечит бесплатное оснащение преобразователями семей, получающих социальную помощь.

Министерства и другие органы, ответственные за реализацию программы перехода от аналогового наземного телевидения к цифровому, завершат процесс перехода до 1 марта 2020 года.

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