Неблагодарный гость избил своего приятеля до реанимации и скрылся с места преступления

Неблагодарный гость избил своего приятеля до реанимации и скрылся с места преступления

Врачи госпитализировали пострадавшего с черепно-мозговой травмой и сообщили о пациенте в милицию.

По данным МВД Приднестровья, инцидент произошёл поздним вечером в четверг, 30 августа, в Бендерах. Бригада медиков привезла пострадавшего из квартиры одного из домов, расположенных на улице Ленина. Стражам порядка удалось выяснить, что 72-летний горожанин распивал спиртное в своём жилье в компании приятеля. 36-летний бендерчанин ранее неоднократно конфликтовал с законом, в том числе был осуждён за незаконный оборот наркотиков.

Ссора между участниками застолья произошла на почве внезапно возникшей неприязни. Избив пожилого хозяина, гость поспешил скрыться. Скорую помощь вызвали соседи. Подозреваемого по ориентировке задержали сотрудники городского отдела вневедомственной охраны.

По факту умышленного причинения вреда здоровью ведётся дознание. С места происшествия изъят ряд вещей и предметов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами.

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