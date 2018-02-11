Неадекватно ведущего себя водителя запечатлели в Кишиневе (ВИДЕО)

Автомобилисту, имеющему в машине сразу два видеорегистратора – на лобовом и заднем стекле – удалось заснять опасные маневры другого водителя.

Так, как свидетельствует видеозапись, автомобиль нарушителя сначала на достаточно высокой скорости совершил обгон, затем “подрезал” авто с видеорегистратором. Но и этого агрессивному водителю показалось мало, и впоследствии он еще раз подрезал тот же автомобиль, в какой-то момент и вовсе остановившись, пишет unimedia.info.

Что послужило причиной такого опасного поведения на дороге – осталось за кадром, однако совершенно ясно, что это могло привести к трагедии.