Не ждали? На Молдову надвигаются осадки и гололёд. Объявлен “жёлтый код”

Не ждали? На Молдову надвигаются осадки и гололёд. Объявлен “жёлтый код”

Средняя суточная температура понизится на 5-10 градусов.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила “жёлтый код” в связи с резким похолоданием. По данным синоптиков, характер погоды с 22 по 25 марта на территории страны изменится из-за прихода арктического воздуха.

В указанный период ожидается следующее:

  • пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега;
  • на дорогах гололедица;
  • 23 и 24 марта усилится северо-восточный ветер порывами 55-65 км/ч;
  • 22 марта похолодает: средняя суточная температура понизится на 5-10°C.

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