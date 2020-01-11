Не заметил велосипедиста: невнимательный водитель из Слободзеи совершил ДТП (ФОТО)

Не заметил велосипедиста: невнимательный водитель из Слободзеи совершил ДТП (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 10 января при въезде в село Чобручи. Управляя Volkswagen Sharan, 27-летний житель села Глиное двигался в одном направлении с двумя 15-летними велосипедистами. Водитель не выдержал безопасную дистанцию и зеркалом задел одного из приятелей.

На место происшествия прибыли сотрудники ОГАИ и бригада скорой помощи. Подростка госпитализировали в травматологическое отделение. Врачи диагностировали у девятиклассника закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы.

По словам нарушителя, его ослепил свет встречного транспорта, и он не заметил велосипедиста. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

 

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