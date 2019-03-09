Не заметил: в Рыбнице водитель сбил ребёнка, идущего в школу (ФОТО)

Не заметил: в Рыбнице водитель сбил ребёнка, идущего в школу (ФОТО)

ДТП произошло утром 7 марта на одной из улиц города. 35-летний житель села Попенки за рулём автомобиля Mercedes совершил наезд на 10-летнюю девочку.

Ученица 4 класса по дороге в школу пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам водителя, он просто не заметил ребёнка.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, несовершеннолетнюю доставили в центральную районную больницу. Врачи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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