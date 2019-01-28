Не забыть, не повторить. В Петербурге отметили 75-летие снятия блокады

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27 января в Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. В них принял участие и президент.

Реконструкция ужаса

Блокада началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Продовольствие в город, окруженный немецкими войсками, можно было доставлять только по знаменитой «Дороге жизни» — пути, проложенном по льду Ладожского озера. Хотя советские войска смогли прорвать блокаду 18 января 1943 года, полностью разгромить немецкие части у города удалось только 27 января 1944 года. За три года в городе погибло по разным оценкам от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе указывалось число в 632 тысячи человек, причем только 3% погибли от действий немецких войск — большинство умерли от голода.

Столь важное для города событие Петербург отмечал с исторической достоверностью. В городе было запущенно несколько проектов, которые должны были рассказать людям о жизни во время блокады.

Например, 25 января в Северной столице открылся интерактивный проект «Улица жизни». Манежную площадь и несколько улиц превратили в маленький кусочек блокадного города — установили маскировочные сетки, противотанковые ежи, ящики и мешки с песком. На стены повесили агитплакаты, окна заклеили крест-накрест как во время бомбежек, а репродукторы транслировали военные сводки. Еще одна экспозиция показывала «Дорогу жизни» с машинами и повозками, а также водолазов, которые прокладывали кабель подо льдом для энергоснабжения города. О современности напоминали лишь пара гигантских телеэкранов, которые показывали военную хронику.

Кроме того, в рамках акции «Открытка памяти» в музеях, торговых центрах и на вокзалах в 82 регионах страны были обустроены информационные точки, где людям рассказывали о жизни блокадного Ленинграда. Всем желающим раздавали порции хлеба по 125 грамм (именно столько в сутки получали жители осажденного города), приготовленного по блокадному рецепту — из ржаной обойной и овсяной муки с добавление солода, соли и подсолнечного жмыха.

Празднования в городе начались в 10 утра на Дворцовой площади, где прошел военный парад, реконструирующий эпоху Великой Отечественной войны. Две с половиной тысячи военнослужащих прошли со знаменами частей, принимавших участие в операции по прорыву блокады Ленинграда. Проехала и военная техника, причем во главе колонны из 80 машин был легендарный танк Т-34.

Вечером у Главного штаба прошла мультимедийная постановка «Салют над Ленинградом», которая воспроизвела торжества 27 января 1944 года — записи голоса Юрия Левитана, стихи Ольги Бергольц, седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, военная хроника и звуки салюта. Наконец, настоящие салюты были даны сразу в двух местах в 8 вечера. На Марсовом поле орудия времен войны воспроизвели «исторический» салют, а над Петропавловской крепостью и Невой был дан салют современный. Одновременно в городе началась акция «Свеча в окне» — жители Петербурга погасили электрический свет и зажгли свечи у окон.

«Острое чувство трагедии пришло позже»

Разумеется, не мог не принять участие в торжествах и Владимир Путин. Отец президента Владимир Спиридонович участвовал в боях за Невский пятачок — плацдарм на левом берегу Невы, который советские войска пытались использовать для прорыва блокады. В ходе многомесячных боев здесь погибло около 60 тысяч человек. В Ленинграде во время блокады находилась мать президента и его старший брат. Ему было два года, когда он умер от дифтерии. Мать также тяжело заболела. По счастливой случайности отец Путина вернулся домой из госпиталя как раз тогда, когда санитары, выносившие трупы из домов, забирали находившуюся в бессознательном состоянии Марию Ивановну из квартиры. Ему удалось её выходить.

Здесь, на Невском пятачке президент возложил цветы к монументу «Рубежный камень», поставленному в память о погибших в боях за плацдарм. Оттуда он отправился на Пискаревское кладбище, где похоронены жертвы блокады, где также возложил траурный венок к мемориалу павшим. Далее Путин отправился посмотреть реконструкцию улиц блокадного Ленинграда, подготовленную патриотическим обществом Ленрезерв вместе с ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вместе с реконструкторами глава государства обошел воссозданный полевой госпиталь, бомбоубежище, квартиру, показывающую быт тех лет.

Задержался он у стенда, рассказывающего об обороне Невского пятачка. «Я родился в 1952 году. Для меня война была чем-то совсем историческим. Я не чувствовал ни трагедии, ни связи с войной, потому что мои родители старались не говорить о тяжелых годах», — сказал Путин журналистам. По словам президента, осознавать масштаб произошедшего он начал позже, уже когда учился в школе — в том числе благодаря фильмам о войне и посвященным ей материалам в газетах и журналах. «Острое чувство трагедии пришло гораздо позже. Наша цель — сделать так, чтобы это никогда не забывалось. Чтобы люди понимали, через что пришлось пройти нашим бабушкам и дедушкам, отцам и матерям. Чтобы нас сопровождало острое чувство сопричастности. Чтобы это стало мощным фактором для того, чтобы ничего подобного не произошло с нашей страной».

На концерте, посвященному снятию блокады, президент еще раз поздравил своих земляков, петербуржцев с праздником. «Мы и наши потомки должны сделать всё возможное, чтобы такие трагедии никогда не повторялись. Должны твердо стоять на защите памяти каждого, кто приближал победу, памяти, которой завещано объединять народ, призывать людей к миру и справедливости», — заявил президент.