Не забудьте перевести стрелки часов на час назад!

Не забудьте перевести стрелки часов на час назад!

В ночь с субботы на воскресенье Молдова перейдет на зимнее время.

Так, ровно в 03.00 28 октября стрелки часов нужно перевести на один час назад. В итоге жителям нашей страны удастся поспать еще один час. Кроме того, воскресенье станет на час длиннее: в этих сутках будет 25 часов.

Перевод часов на час вперед (летнее время) либо назад (зимнее время) осуществляется ежегодно в целях более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение. Делается это во многих странах мира.

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