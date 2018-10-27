Не забудьте перевести стрелки часов на час назад!

В ночь с субботы на воскресенье Молдова перейдет на зимнее время.

Так, ровно в 03.00 28 октября стрелки часов нужно перевести на один час назад. В итоге жителям нашей страны удастся поспать еще один час. Кроме того, воскресенье станет на час длиннее: в этих сутках будет 25 часов.

Перевод часов на час вперед (летнее время) либо назад (зимнее время) осуществляется ежегодно в целях более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение. Делается это во многих странах мира.