Не выкидывай упаковку. Что важно знать о духах каждой женщине

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Почему не стоит выкидывать коробку из-под парфюма, правда ли, что тяжелые ароматы подходят только для зимы, и как правильно выбирать духи, АиФ.ru рассказал основатель своего парфюмерного бренда Сергей Губанов.

Как мы обычно выбираем парфюм? Вооружившись охапкой блоттеров, старательно ищем вместе с консультантом или в одиночку аромат мечты. Находим, тестируем, покупаем, а через какое-то время понимаем, что это совсем не то, чего мы хотели. Почему так происходит и какие еще ошибки с духами совершает каждая вторая женщина, рассказывает основатель своего парфюмерного бренда Сергей Губанов.

Заблуждение № 1. Принимать решение о покупке духов, послушав аромат на блоттере

Как большинство из нас выбирает аромат? Наносит его на блоттер, слушает и принимает решение о покупке. На самом деле бумажные полоски-тестеры нужны для того, чтобы вы могли понять, как аромат будет звучать, когда раскроется, поэтому подпишите блоттер (если берете сразу несколько) и смело забирайте его с собой. Положите полоску в карман или сумку и понаблюдайте за тем, как будут вести себя выбранные вами духи. Если результат устраивает, следующий шаг — провести тест на коже, ведь на ней парфюм будет звучать не так, как на бумаге, поскольку у нашего тела есть определенная температура, под воздействием которой аромат сильнее и ярче раскрывается. Если вы действуете иначе, велика вероятность ошибиться и купить не те духи.

Заблуждение № 2. Считать, что летом нельзя носить тяжелые ароматы, а зимой — легкие

По большому счету это заблуждение. В любое время года нужно носить те духи, которые вам нравятся. Но есть один важный нюанс, который касается тяжелых ароматов: когда на улице + 30 °C, кожа нагревается быстрее, а значит, парфюм будет раскрываться интенсивней. В этой связи любителям тяжелых шлейфовых духов нужно умерить пыл и наносить их совсем чуть-чуть, не надо ими обливаться с головы до ног. Поверьте, температура на улице и ваша кожа сделают свое дело.

Заблуждение № 3. Думать, что нельзя покупать духи в демократичной упаковке, поскольку они будут не самого лучшего качества

Многие считают, что хорошие духи начинаются с дорогой упаковки. Но есть бренды, которые сосредоточены не на внешних атрибутах, а на содержимом. Безусловно, хорошая упаковка — это прекрасный маркетинговый ход, на который многие потребители охотно покупаются. Но потрясающий флакон не говорит о том, что внутри находятся такие же потрясающие и качественные духи. Посещая множество магазинов с авторским парфюмом и парфюмом для масс-маркета, я не раз сталкивался с тем, что форма и содержание не всегда соответствовали друг другу. Бывает так, что флакон прекрасный, а сам аромат — ужасная какофония. Поэтому не стоит делать выводы лишь по внешнему виду.

Заблуждение № 4. Наносить парфюм точечно

Большинство уверенно, что ароматы нужно размазывать на запястьях, потирая руки друг о друга, либо наносить за мочками ушей, в тех местах, где пульсирует вена, чтобы он ярче звучал. Это делается лишь для того, чтобы получить мгновенный эффект. Парфюм хорошо раскрывается, если вы наносите его не в определенные точки, а распыляете на волосы и одежду. Тем, кто все же хочет делать это точечно, открою небольшой секрет: очень хорошо аромат держат перчатки. Если вы нанесете любимые духи на этот аксессуар, он будет долго звучать и создавать вам отличное настроение.

Заблуждение № 5. Хранить парфюм без упаковки

Кто из нас хранит упаковку из-под духов? Таких людей единицы, обычно мы ее просто выкидываем, а сами флаконы ставим на туалетный столик. Это большая ошибка, поскольку на него попадают солнечные лучи, что категорически недопустимо, ведь они плохо воздействуют на композицию. В результате сильного нагрева вы запросто можете остаться без любимого аромата. Лучше хранить духи в коробке, которая защитит их от прямых солнечных лучей, и аромат не будет видоизменяться. Если вы не готовы к подобным вещам, просто поставьте свои ароматы в темное место. Например, в какой-нибудь шкаф или ящик, кстати, женская сумочка тоже прекрасно подойдет.

Заблуждение № 6. Считать, что в течение дня можно наносить только один аромат, иначе запахи могут смешаться

Я считаю, что ароматы можно и нужно смешивать, и активно использую этот принцип для своего бренда. Ничего страшного не произойдет, если с утра вы нанесете, например, цитрусовый аромат, а в обед дополните его еще каким-нибудь из той же линейки. Мы составляем пирамиды так, чтобы они могли играть между собой, нет ни одной ноты, которая бы не раскрывалась, если смешать ее с другим ароматом. Но, безусловно, далеко не все бренды придерживаются аналогичной позиции.

Заблуждение № 7. Верить в то, что дорогая парфюмерия обязательно будет стойкой

Бытует мнение, что если вы купили дорогой парфюм, он обязательно будет очень стойким. Но это не всегда так. Почему? Есть масла натуральные, а есть синтетические — альдегиды. Последние получены химическим путем и служат подменой натуральных, природных компонентов. Чем больше альдегидов содержится в композиции, тем дольше она держится, вот только есть один существенный минус, она при этом плоско звучит. Натуральные масла легче и дают возможность композиции играть. Если мы говорим, например, о фруктовых маслах, то сами по себе они долго не живут, даже если это очень дорогое масло. Все дневные композиции на основе данного компонента априори не могут долго держаться на коже, максимум 8 часов. И цена здесь ни при чем. Такой парфюм может стоить 10 тысяч рублей, а может и в три раза меньше.