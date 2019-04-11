Не все бюджетники смогут насладиться грядущими мини-каникулами

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В апреле и мае у работников бюджетной сферы предусмотрены мини-каникулы. Однако не все смогут ими насладиться.

Первые 5 свободных от работы дней (с 27 апреля по 2 мая) приурочены к пасхальным праздникам. Однако бюджетникам придётся выйти на работу в субботу, 13 апреля, для того, чтобы отработать 30 апреля (вторник). Ещё одни весенние мини-каникулы запланированы на период с четверга, 9 мая, в связи с празднованием Дня Победы, и до 13 мая. А в субботу, 18 мая, бюджетники будут отрабатывать пятницу, 10 мая, пишет deschide.md.

Однако сотрудники Государственной налоговой службы будут работать по другому графику для того, чтобы все физические лица успели подать декларации о подоходном налоге. Отметим, что срок подачи деклараций истекает 2 мая. В связи с этим ГНС будет работать, как следует ниже:

20-21 апреля 2019 – 09:00-15:00 (суббота – воскресенье);

22-26 апреля 2019 – 08:00-19:00;

27 апреля 2019 – 09:00-15:00 (суббота);

30 апреля 2019 – 08:00-17:00;

1 мая 2019 — 09:00-15:00;

2 мая 2019 – 08:00-19:00.

Напомним, что график рабочих дней и мини-каникул был опубликован в «Monitorul Oficial» 12 декабря 2018 года.