Не «Весёлые старты»

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Об активной гражданской позиции кишинёвцев

Тема республиканского стадиона опять стала актуальной в последние несколько недель. Чтобы решить судьбу спортивного объекта, предлагается вынести этот вопрос на референдум.

Подпись в агонии

Правительство Филипа, находясь в агонии и всё ещё надеясь добиться расположения американцев, 11 июня подписало решение передать территорию Республиканского стадиона в Кишинёве посольству США в Молдове. Комментируя журналистам не соответствующее желаниям кишинёвцев действие кабмина, тогдашний его глава оправдался тем, что это якобы было одним из пунктов «обязательств, взятых возглавляемым им правительством перед партнёрами США».

Почти две недели спустя новый министр иностранных дел Нику Попеску на вопрос представителей СМИ о том, какая всё-таки участь ожидает Республиканский стадион, ответил, что в ближайшее время там начнутся строительные работы, так как решение это было принято задолго до того, как его подписал 11 июня Павел Филип.

И вот последнее решение уходящего правительства демократов вновь всколыхнуло общество. Люди стали активно обсуждать тему в соцсетях, открыли на сайте www.votum.md голосование, стали проводить флэшмобы и выходить с разными предложениями о том, какие территории и помещения можно было бы предложить американцам под здание дипмиссии в обмен на землю Республиканского стадиона.

«Подписание соглашения о передаче территории проходило при довольно странных обстоятельствах: президента Игоря Додона, который был противником данного решения, Конституционный суд на время отстранил от должности, а свою подпись под документом поставил Павел Филип».

Ответ – референдум!

Так, экс-депутат парламента Юрий Мунтян считает: справедливо было бы, чтобы сами кишинёвцы высказались по этому вопросу. Экс-политик призвал посла США в РМ Дерека Дж. Хогана не спешить принимать подарок в виде территории стадиона до того, как своё мнение по нему не выскажут люди на референдуме.

Параллельно с этим в интернете развернулся сбор подписей против строительства здания посольства США на месте этого спортивного объекта. По промежуточным результатам, 86,3% проголосовавших выступает против этой идеи и лишь 13,7% её поддерживают.

В обмен на 70 соток

Не осталась в стороне и фракция Партии социалистов в муниципальном совете Кишинёва. Выступая 24 июня на брифинге в мэрии, советник-социалист Александр Одинцов отметил, что решение о передаче территории стадиона американцам было принято год назад «олигархическим парламентским большинством, сформированным вопреки волеизъявлению граждан».

– Данным шагом режим попытался добиться собственной легитимизации в глазах партнёров, чтобы получить признание на международной арене, и это можно рассматривать как своеобразную взятку, – считает А. Одинцов.

Местный избранник призвал новую власть и парламентскую коалицию проявить политическую мудрость и не продолжать дела «токсичного режима», а взамен территории стадиона выделить для расширения здания посольства США 70 соток прилегающего к нему земельного участка.

Идём на компромисс

К действующему послу США в Молдове обратился также бизнесмен и гражданский активист Дмитрий Волошин. Он предложил главе дипмиссии искать компромисс по стадиону, отметив, что сегодня кишинёвцы не могут оставаться в стороне от решения важных для столицы и Молдовы вопросов, тем более что «условия, на которых проходила передача земли посольству, и процесс принятия решения оставались непрозрачными, а население респуб-

лики было поставлено перед фактом: 5 гектаров земли в центре столицы перешли к США». К тому же «подписание соглашения о передаче территории проходило при довольно странных обстоятельствах: президента Игоря Додона, который был противником данного решения, Конституционный суд на время отстранил от должности, а свою подпись под документом поставил Павел Филип», – отметил Д. Волошин.

Бизнесмен призвал Дерека Хогана «провести личную встречу с группой представителей гражданского общества, чтобы обсудить складывающееся положение дел, прояснить ряд вопросов, возникших вокруг процедуры передачи территории Республиканского стадиона, и найти компромиссный вариант, который бы удовлетворил все стороны».

В обсуждениях в соцсетях граждане предлагают отдать посольству США взамен территории стадиона огромный офис ДПМ, расположенный на ул. Армянской, а для проживания работников дипмиссии – многоэтажный дом на ул. Болгарской, который полностью скупил для себя сбежавший из страны олигарх Плахотнюк. На месте разрушенного стадиона советуют построить многофункциональный общественный центр со спортивными объектами, концертным залом, информационным центром, кафе, галереей и другими составляющими. Так будет удобней и спокойней всем.

Анастасия Погодина