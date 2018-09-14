Не узнать: как выглядит нанаш Филата спустя три года пребывания в тюрьме (ФОТО, ВИДЕО)

Не узнать: как выглядит нанаш Филата спустя три года пребывания в тюрьме (ФОТО, ВИДЕО)

Приговоренный к трем годам и 4 месяцам лишения свободы по делу Caravita родственник Влада Филата Ион Русу предстал вчера на заседании суда. Его адвокат попросила, чтобы оставшиеся несколько месяцев наказания были бы превращены в штраф, что позволит ее подзащитному быстрее покинуть тюрьму №16, где он отбывает срок. 

Об этом пишет портал anticoruptie.md, который попытался пообщаться с заключенным. Нанаша бывшего премьер-министра Влада Филата трудно узнать: он отрастил волосы и бороду и совсем не похож на прежнего себя.

Ион Русу был задержан 15 июля 2015 года по делу Caravita вместе со своим сыном. Его признали виновным в отмывании денег в особо крупных размерах, что привело к убыткам в Banca de Economii. Изначально Русу был приговорен к 5 годам лишения свободы, однако после того, как он признал свою вину, срок сократили до 3 лет 4 месяцев.

Вот как выглядел Ион Русу до заключения:

А вот как он выглядит сейчас:

 

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