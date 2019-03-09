Не утихнет: будет тепло, но синоптики снова предупреждают о сильном ветре

0

Государственная гидрометеорологическая служба (ГГС) напомнила о “жёлтом коде” в связи с усилением ветра. Предупреждение вступит в силу завтра, 10 марта.

Во многих районах страны будет наблюдаться усиление северо-западного ветра с порывами до 50-70 км/ч.

В данной связи гражданам рекомендуют:

Не стоять под деревьями, линиями электропередач и вблизи домов;

Парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;

Обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта.

Закрепить слабо укреплённые конструкции во дворах.