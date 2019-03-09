Не утихнет: будет тепло, но синоптики снова предупреждают о сильном ветре

Не утихнет: будет тепло, но синоптики снова предупреждают о сильном ветре

Государственная гидрометеорологическая служба (ГГС) напомнила о “жёлтом коде” в связи с усилением ветра. Предупреждение вступит в силу завтра, 10 марта.

Во многих районах страны будет наблюдаться усиление северо-западного ветра с порывами до 50-70 км/ч.

В данной связи гражданам рекомендуют:

  • Не стоять под деревьями, линиями электропередач и вблизи домов;
  • Парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;
  • Обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта.
  • Закрепить слабо укреплённые конструкции во дворах.
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