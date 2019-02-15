Не успел затормозить: в центре столицы два автомобиля столкнулись у светофора

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ДТП произошло сегодня утром на пересечении бульвара Штефан чел Маре и улицы М. Эминеску. Водитель, который не успел затормозить у светофора, попытался избежать столкновения с другим авто, после чего врезался в столб.

Удар был настолько сильным, что двигатель и другие запасти автомобиля оказались на проезжей части. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, а одна из машин получила серьёзные технические повреждения, пишет canal2.md. Оба автомобиля двигались в одном направлении. Один остановился у светофора, когда загорелся красный. А второй автомобиль, ехал сзади на высокой скорости, поэтому не успел вовремя затормозить.

– Загорелся красный, поэтому я резко затормозил, и так всё получилось, – рассказал водитель. – Всё произошло очень быстро. Я остановился у светофора и в один момент, я не увидел, а только почувствовал удар, – сообщил второй водитель.

Из-за ДТП движение троллейбусов на одной из полос было заблокировано. Органам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить виновного в аварии.