Не только витамины. Чем опасна овсянка и какой рис полезнее?

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Какая каша поможет похудеть и почему гречку не стоит выбирать на гарнир к мясу.

Все с детства знают, что каши нужно есть на завтрак. Но при этом большинство готовит их неправильно – на молоке и с сахаром. Такое блюдо несёт мало пользы.

Оказывается, в кашах есть не только витамины, но и… антивитамины. Как избежать негативного воздействия этих веществ и получить максимум пользы от круп? Рассказывает президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов профессор Татьяна Киселёва.

– Крупы из зерновых культур – это классические дето­ксицирующие (очищающие) средства, восстанавливающие водно-солевой баланс организма и витаминно-минеральный состав крови. Что особенно актуально после праздничных угощений с обилием алкоголя. Живительная сила каш известна на Руси с давних времён, и этому есть современное научное подтверждение: уникальный белковый и амино­кислотный состав, обилие пищевых волокон и природных биологически доступных ­полифенолов (антиоксидантов), витаминов (В1, В2, В6, ниацина, Е, каротиноидов, биотина, пантотеновой и фолие­вой кислот) и жизненно важных макро- и микроэлементов (калия, кальция, магния, железа, марганца, меди, цинка).

Правильно приготовленная каша способствует пищеварению, используется в лечебных диетах восточной медицины при ожирении, сахарном диабете и как антидепрессант. Хорошо разваренные полужидкие каши особенно показаны при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (обволакивают и смягчают), после переедания, работающим на вредных производствах и злоупотребляющим алкоголем.

Лекарство от стресса

При приготовлении каш наш выбор ограничивается рисом, гречкой и овсянкой. Добавьте к этому списку пшено, полбу, дикий рис и низкокалорийную перловку, способствующую снижению массы тела.

Пшено восполняет энергию в организме. Если вы живёте в городе, часто испытываете депрессию, чувство усталости и отсутст­вие энергии, которые сопровождаются болью в области желудка и тошнотой, попробуйте такой рецепт. Пшено нужно обжарить до золотистого цвета на сухой сковороде, растереть в порошок и смешать с сахаром (на 2 части порошка 1 часть сахарной пудры), пересыпать в баночку с крышкой. Принимать по 4 чайные ложки 2 раза в день несколько месяцев. Подобное «лекарство» снижает тягу к сладостям и ночным приёмам пищи.

С позиций западной медицины, пшено полезно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (высокое содержание калия), нарушениях функции печени, для стимуляции крове-творения (особенно в сочетании с тыквой) – в качестве источника каротиноидов (из 1 молекулы бета-каротина в организме образуется 2 молекулы витамина А). Содержащийся в пшене милиацин помогает иммунитету, обладает противовоспалительным дейст­вием, способствует снижению сахара в крови.

Помните: пшено (в отличие от гречки) нельзя хранить долго – его жиры быстро окисляются и прогоркают.

В магазинах появилась и традиционная русская полба. Это самый экологичный (не выносит удобрений, пестицидов, гербицидов) высокобелковый вид пшеницы, пригодный для приготовления супов, гарниров, салатов и каш.

Замочить и сварить

Крупы содержат так называемые антивитамины. Они могут вытеснять витамины в биохимических реакциях в организме, изменять их химическую структуру или даже разрушать. Классический пример – овсянка. В ней антивитамином выступает фитиновая кислота, которая препятст­вует всасыванию жизненно важных макро- и микроэлементов (в частности, кальция). Поэтому геркулес не рекомендуется для постоянного употребления – лучше делать 2-недельный перерыв для восстановления функции кишечника. К слову, овсянка не показана также людям с 1-й группой крови (из-за наличия лектинов) и легко возбудимым детям – из-за явных «согревающих» свойств, делающих её особенно популярной в холодной и сырой Англии.

Чтобы избежать негативного действия антивитаминов в других крупах, перед приготовлением их обязательно нужно промывать, замачивать на 2–10 часов и снова тщательно промывать. Подготовленную крупу засыпаем в кипящую воду, снимаем пену, до минимума убавляем огонь и варим под крышкой до готовности без помешивания, чтобы не нарушить внутреннюю структуру каши. Если организм успел накопить много «патологической сырости и слизи» (это особенно касается любителей жидких молочных продуктов, картофеля, свёклы), то крупу перед варкой лучше прожарить на горячей сухой сковороде.

Так, полному, рыхлому человеку, который утром встаёт с отёками, рекомендуется на ­завтрак варить в течение 2–3 часов жидкую кашу на воде из предварительно прокалённого на сковороде пшена (в этом случае его заранее не промываем и не замачиваем). Для сытости на завтрак можно комбинировать такую кашу с парой варёных яиц. Благодаря такой диете через некоторое время лишняя вода может сойти, а склонность к отёчности – уменьшиться.

В целом крупы плохо совместимы с другой высокоуглеводной (картофель, сахар, фрукты) и высокобелковой (мясо, рыба) пищей (исключение – яйца). Зато хорошо сочетаются с овощами, пряными травами и лекарст­венными растениями.

Например, гречка плохо совместима с говядиной и уж совсем несовместима с бараниной и свининой. А плов готовят с овощами и специями, улучшающими совместное переваривание риса с мясом. В отличие от западных диетологов восточная медицина не рекомендует варить каши на молоке и употреблять их с сахаром и вареньем. Каши на молоке рекомендуются лишь подвижным, худощавым, беспокойным, нервозным и легковозбудимым людям, ослабленным после болезни детям.

Для повышения питательности и вкусовых качеств зерновых каш лучше использовать гхи – топлёное сливочное масло, полностью освобождённое от молочных белков и воды.