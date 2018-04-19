Не только вино, но и мамалыгу собираются приготовить Додон и Лукашенко этой осенью в Молдове (ВИДЕО)

Об этом президент Молдовы рассказал сегодня в ходе “прямой линии”, проведённой в “Одноклассниках”.

Глава государства остался доволен визитом президента Беларуси Александра Лукашенко, в ходе которого удалось подписать 8 соглашений между обеими странами. Сегодня, 19 апреля, сразу после совместного посева кукурузы, президент Молдовы пригласил Лукашенко осенью в своё родное село, чтобы сделать ещё и президентское вино.

– Я угостил Лукашенко моим вином, и оно ему очень понравилось. Он попросил поучаствовать в процессе его приготовления, на что я ему не отказал и пригласил к себе в гости осенью, – сказал глава государства.

Игорь Николаевич предположил, что к тому времени, возможно, успеют собрать и кукурузу, которую они сегодня совместно посеяли.

– Сразу, конечно, сделать из неё муку не получится, чтобы попробовать молдавское вино с молдавской мамалыгой. Вино тоже сразу не будет готово, будет муст, но, я думаю, что к Новому году точно вино и мамалыга, к приготовлению которых мы приложили руку, – отметил Игрорь Николаевич.