Не только в области балета. Чем может гордиться новая Россия?

Новые поколения АЭС, элементы таблицы Менделеева, урожаи зерна, мосты, ракеты – мы снова делаем это!

За десятилетия новейшей истории мы привыкли, что Россия смирилась с ролью догоняющего и покорно открыла свой рынок для всех и всего – от куриных окорочков до заводского оборудования. Привыкли и перестали замечать, что ситуация изменилась, что наша наука, армия, сельское хозяйство больше не хотят тащиться в хвосте мирового прогресса. Так оглянитесь по сторонам!

Соединим Европу с Азией

В 2019-м в г. Северске Томской обл. начнётся строительство первого в мире ядерного энергоблока БРЕСТ-300 на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем. Это в рамках проекта «Прорыв» Россия создаёт первый в мире Perpetuum Mobile мощностью 300 МВт – АЭС с замкнутым топливным циклом и расплавленным свинцом в качестве теплоносителя. «Прорыв» обещает энергию без опасности, без добычи урана и обходит конкурентов на десятилетия. «Проект «Прорыв», я уверен, выйдет на самоокупаемость. Однако «Прорыв» ориентирован прежде всего на отработку технологий, которые потенциально очень даже прибыльны», – уверен научный руководитель проектного направления «Прорыв» Евгений Адамов. А Бело­ярская АЭС стала крупнейшим в мире действующим энергоблоком с реактором на быстрых нейтронах (он запущен в 2015 г.).

А ещё теперь есть у России первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов». Ей предстоит долгий путь через Северный Ледовитый океан на Чукотку до порта Певек. Там плавучую АЭС соединят с наземной инфраструктурой. Два реактора способны выдавать 70 мегаватт. Этого достаточно, чтобы осветить и обогреть город с населением 100 тыс. человек. «Вы можете эти станции привезти в любое место и дать энергию, ничего не строя. И убрать, когда отпадёт нужда. К тому же это основа формирования принципиально нового энергетического рынка с девизом: «Энергия – всем, технология – в руках разработчика», – говорит президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. На экономическом форуме в Питере интерес к нашей плавучей АЭС проявили страны Персидского залива, Индонезия и Филиппины.

Японское правительство поддержит российские бизнес-проекты по производству сжиженного природного газа. Об этом сообщил министр экономики Японии во время визита на «Ямал СПГ». Без сомнений один из важнейших проектов страны – судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае. Новая верфь позволит нам обзавестись собственным флотом танкеров-газовозов и строить специальные суда ледового класса, морские платформы для освоения арктических шельфов. «Уже заключены контракты на строительство 4 судов снабжения ледового класса, подписано соглашение о разработке и строительстве ещё 5 танкеров последнего поколения типа «Афрамакс», на них уже есть первые иностранные заказчики», – рассказал на днях врио губернатора края Анд­рей Тарасенко.

Сейчас в Сибири строят крупнейший завод по производству плит из древесного волокна. А это значит, что мы уверенно идём от вывоза необработанной древесины в сторону экспорта продукции переработки. Заказы на предприятие поступают из регионов России, Казахстана и Ирана.

Крупнейший проект Северо-Западного федерального округа – строительство газоперерабатывающего завода, объединённого с газохимическим производст­вом. Комплекс будет перерабатывать до 45 млрд куб. м газа в год плюс очистка поступающего газа от примесей. Получаемый метан будут поставлять для сжижения на «Балтик СПГ». (Это ещё один строящийся здесь крупный завод.)

Ещё один грандиозный проект созрел в недрах РЖД – высокоскоростная магистраль «Евразия», которая может соединить Берлин и китайский Урумчи. Российская часть пути должна пройти через Москву, Казань, Екатеринбург и Челябинск и составит 2,3 тыс. км. Весь проект оценивается в 8 трлн руб. В презентации РЖД говорится, что, если начать строительство в 2018 г., оно завершится в 2026-м. Первым предполагается взяться за отрезок Москва – Казань. 770 км маршрута поезд сможет пройти за 3,5 часа, разгоняясь до 400 км/ч.

«Воронеж» врагу не пробить

Советский Союз долгие годы гордился своим оружием. Теперь своим гордится Россия. Зачастую оружие это одно и то же, но есть и чисто российские разработки.

К примеру, «Воронеж» – семейство РЛС для обнаружения пуска межконтинентальных баллистических (МБР) и крылатых ракет в сторону России. Они позволили восстановить сплошное радиолокационное поле, утерянное с распадом СССР. Или «Булава» – первая межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования, разработанная в РФ. Мощность 10 боеголовок – 150 кт, дальность – до 9300 км. Последний успешный пуск сразу 4 ракет был проведён 22 мая 2018 г. Есть «Буян-М» – малые ракетные корабли для Каспия и судоходных рек, вооружённые крылатыми ракетами большого радиуса. Благодаря своей многочисленности и малым размерам они делают невозможным безнаказанное ядерное нападение. Использовались для удара по террористам в Сирии.

«Самым главным достижением последних 10 лет я бы назвал возрождение Вооружённых сил России и всё, что с ним связано, – говорит замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. – Прежде всего это военная реформа, которая началась после российско-грузинского конфликта 2008 г. До реформы мы имели ещё советскую армию, а в ходе реформы получили современную российскую. Возрождение проявилось во многом. И в возвращении престижа военной службы как среди солдат, так и среди офицеров. И в росте числа профессионалов-контрактников, которое недавно превысило число призывников. И в военной кампании в Сирии, которую Россия смогла на удалённом театре военных действий провести достойно, по-современному. И в том, что командиры наконец-то научились беречь солдатские жизни, как показала та самая война».

Первопроходцы в физике

В 2016 г. химический элемент впервые был назван именем российского учёного при его жизни.

Так международное научное сообщество отметило заслуги академика РАН Юрия Оганесяна. Под его руководством в Дубне были получены все известные к настоящему времени сверхтяжёлые элементы, что не удалось сделать в других крупных ядерных центрах мира. ­118-му элементу дали название «оганесон», а 115-му – «московий», в честь Московской области, где находится Объединённый институт ядерных исследований.

Сейчас в институте завершается строительство нового ускорительного комплекса – NICA. Такие исследования нигде не ведутся, наши физики станут первыми. На установке планируется сталкивать тяжёлые ядра. Учёные воспроизведут то, что происходило в первые доли секунды после образования Вселенной – Большого взрыва. Этот проект даст много прикладных применений – в радиобиологии и космической медицине, терапии раковых заболеваний, тестировании электронных устройств.

Последние три года ознаменовались прорывом в области квантовых технологий и, в част­ности, квантовой криптографии. А она играет важную роль в противостоянии держав. У России есть шанс захватить лидерство в этой научной гонке благодаря усилиям лаборатории Юрия Курочкина из Российского квантового центра. Там реализовали концепцию «квантового блокчейна», которая полностью исключает возможность взлома и подделки, что открывает фантастические перспективы применения в банковской сфере и оборонном ведомстве.

«Повышение эффективности и результативности научных исследований – следствие того, что к ним стали активно привлекать представителей российской научной диаспоры из-за рубежа, – считает физик-теоретик Алексей Кавокин. – Однако процесс буксует. Главная причина – неповоротливость бюрократической машины министерств и ведомств, отвечающих за науку. Учёные вынуждены тратить до 90% рабочего времени на написание проектов и отчётов. Отсутствие постоянных позиций с достаточно высокими зарплатами и стартап финансированием мешает привлечению в Россию активных молодых учёных из-за границы».

Ещё и других накормим!

Пятый год подряд в сельском хозяйстве наблюдается устойчивый рост. Доля импорта в запасах розничной торговли продуктами за этот период снизилась с 36% до 23%.

При этом 45-56% всего импорта фруктов, к примеру, – это цитрусовые и бананы, вырастить которые в России просто невозможно. Мы полностью обеспечили себя мясом птицы, свининой, сахаром, яйцом, подсолнечным маслом, нормализовалась ситуация с сезонными овощами и бахчевыми. А по зерну, масличным культурам и сахарной свёкле мы не только покрыли внутренние потребности страны, но и увеличили их экспорт.

– Росту производства сельхозпродукции способствовали политика импортозамещения, девальвация рубля и господ­держка данного бизнеса. Только в 2017 г. из федерального бюджета было выделено 248 млрд руб. плюс ассигнования из региональных бюджетов (обычно это 30-50% в общей структуре господдержки), – говорит доктор экономических наук, директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. – Как правило, львиная доля госсредств шла на поддержку больших агрофирм и агрохолдингов. Отсюда – успешное развитие крупного бизнеса в свиновод­стве и птицеводстве. Теперь задача государства – бороться с кризисом в скотоводстве и овцеводстве. Была попытка сделать это путём переноса схем, которые успешно применялись в птицеводстве и свиноводстве, то есть поддержкой крупного бизнеса. Однако в данных отраслях этот подход оказался неэффективным. Дело в том, что наиболее динамично наращивают производство молока и мяса (это касается и говядины, и баранины) небольшие фермерские хозяйства. Такая же ситуация и с выращиванием картофеля, овощей, бахчевых, фруктов и ягод. Поэтому для того, чтобы сельское хозяйство в стране было устойчивым и продолжало развиваться такими же темпами, господдержка должна быть равнодоступна для среднего и малого сельхозбизнеса. Мировой опыт свидетельствует о том, что крупным агрохолдингам на Западе либо не помогают вообще, либо объём поддержки для них ограничен. Это было бы разумно применить и в России. В противном случае мы будем иметь очаговое развитие сельского хозяйства, что для нашей страны с её просторами вряд ли приемлемо.

Новые крылья родины

Хотя львиная доля россиян летает на самолётах производства США и Европы, отечественный авиапром скорее жив, чем мёртв. Если кто-то в мире об этом ещё не знает, то скоро узнает!

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев так видит ситуацию:

– В отличие от многих стран СНГ России удалось сохранить большинство доставшихся ей в наследство от СССР авиазаводов. Но после 1991 г. за их фасадами начали происходить совершенно новые процессы и по технологиям проектирования, и по производству, и по менеджменту. В организационном плане Россия смогла создать современные структуры, конкурентоспособные на мировом рынке. А создав их, удалось запустить и вывести на рынок несколько совершенно новых летательных аппаратов и двигателей. Ближнемагистральный лайнер «Сухой Суперджет 100» уже вышел на внутренний и международный рынок. Среднемагистральный МС-21 сущест­вует в двух опытных образцах. Из вертолётов можно назвать Ми-171 (глубокая модернизация Ми-8), совершенно новые машины Ми-38 (недавно удалось сертифицировать), Ка-62 (начаты лётные испытания) и Ка-226 (доведён до серии).