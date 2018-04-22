Не только «Лолита». 5 романов, принёсших известность Владимиру Набокову

Маниакальная страсть, запретная любовь и жизнь как шахматная партия — в своих произведениях Владимир Набоков легко описывал даже самые «взрывоопасные» темы.

22 апреля 1899 года родился Владимир Набоков — экстраординарная личность и блистательный литератор, писавший одинаково успешно на трёх языках. Его «Лолита» совершила настоящую революцию в литературе, а «земляк» Александр Солженицын, лауреат Нобелевской премии, просил судей номинировать на эту награду Набокова. Однако комитет остался равнодушен к набоковским заслугам — до сих пор многие критики считают, что в списки номинантов писателя не включили незаслуженно. АиФ рассказывает, почему каждое произведение классика уникально.

«Машенька» (1926)

О чём роман. Автор не понаслышке знал, что такое эмиграция. Выходец из старинного русского дворянского рода, Набоков покинул родину вместе с семьёй через два года после Октябрьской революции. Живя в Европе, студент Набоков писал стихи на русском, переводил с английского «Алису в стране чудес» и даже основал в Кембриджском университете Славянское общество. Первым романом литератора стала «Машенька» (её автор создал в Германии) — история о русском эмигранте Льве Ганине, который, уехав в чужую страну, сталкивается со своей первой любовью — девушкой из Воскресенска.

Авторская находка. Несмотря на то, что главной героиней романа Набоков сделал Машеньку, да и само произведение носит её имя, девушка ни разу не появляется на страницах книги — образ всплывает лишь в воспоминаниях русского эмигранта и в разговорах её супруга — соседа Ганина по пансионату.

«Защита Лужина» (1930)

О чём роман. В «Защите Лужина» отразилось увлечение Набокова шахматами — классик не только всерьёз занимался игрой, но и опубликовал серию интересных шахматных задач. В основу сюжета автор «положил» события из жизни своего друга — легендарногогроссмейстера Курта фон Барделебена, который покончил с собой, выпрыгнув из окна. Некоторые черты в образе главного героя отсылают и к другому реально существовавшему человеку, соотечественнику Набокова — шахматисту Александру Алёхину. Читатели наблюдают, как шахматы постепенно подчиняют себе всю жизнь персонажа и в конце концов приводят его к распахнутому окну.

Авторская находка. Имя героя читатели узнают только после того, как прощаются с ним. На протяжении всего действия классик называет своего персонажа просто Лужиным и лишь в последних двух предложениях сообщает, что его звали Александр Александрович — как и гроссмейстера Алёхина. Кстати, «ядром» книги стала легендарная партия, которую Алёхин сыграл с Рихардом Рети. Согласно Набокову, противника главного героя звали Турати.

«Камера обскура» (1932)

О чём роман. Тема любви зрелого мужчины к юной девушке прозвучала в творчестве Набокова за двадцать лет до того, как он написал «Лолиту» — в «Камере обскура». Правда, «обскуровская» Магда постарше Лолиты — ей 16 — и намного более коварна: она пользуется чувствами искусствоведа Кречмара, чтобы вытянуть из него как можно больше денег, и крутит на его глазах роман с другим.

Авторская находка. В книге много отсылок к кинематографу — Магда мечтает стать актрисой, её любовник хочет снять фильм в рембрандтовских тонах и мысленно представляет маленькие цветные карикатуры, а сам роман назван в честь камеры-обскура — устройства, которое можно назвать прообразом фотокамеры. Также Набоков обыгрывает тему человеческой слепоты — и в буквальном, и в переносном смысле (кстати, в англоязычной версии роман называется «Смех в темноте»).

«Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (1941)

О чём роман. Рассказчик по имени В. пишет книгу о своём умершем брате — английском писателе русского происхождения Себастьяне Найте. Чтобы разобраться в его жизни, В. по крупицам собирает информацию о родственнике — однако чем дальше заходит «расследование», тем сложнее становится во всём разобраться.

Авторская находка. Как и в «Защите Лужина», в «Подлинной жизни Себастьяна Найта» прослеживается аналогия с шахматной партией. Фамилию главного героя можно перевести с английского как «конь» (Knight), а среди окружавших его женщин встречается Клэр Бишоп («шахматный слон») и мадам Лесерф («ферзь»). «Говорящие имена» помогают читателям точнее трактовать поступки персонажей.

«Лолита» (1955)

О чём роман. Классик снова вернулся к теме взаимоотношений зрелого мужчины и юной девушки — но в этот раз роман оказался ещё более провокационным, чем «Камера обскура». 37-летний преподаватель французской литературы Гумберт Гумберт испытывает тягу к «нимфеткам» — хорошеньким девочкам лет 9–14. Однако он не причиняет им вреда и никак внешне не выдаёт свой порок — пока не встречает 12-летнюю Лолиту и не влюбляется. Женившись на её матери, герой становится ближе к девочке, а после смерти «родительницы» полностью берёт на себя заботу о Лолите. Счастье Гумберта длится два года — пока повзрослевшая и «испортившаяся» Лолита не находит себе нового «любителя нимфеток».

Авторская находка. Рассказать о близких отношениях зрелого мужчины и 12-летнего ребёнка было большим риском — опасаясь скандала и гонений, Набоков даже планировал выпустить роман анонимно. Однако всё же издал его под своим именем — и получил международную славу, признание и солидный гонорар.