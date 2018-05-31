Не только «Лето». Семь фильмов «Кинотавра-2018», которые стоит увидеть

Трейлеры и аннотации картин из конкурсной программы Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, на которые стоит обратить внимание – в подборке «АиФ-Юг».

В Сочи второго июня стартует 29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».

Фестиваль откроется лентой Кирилла Серебренникова «Лето» о начале творческого пути Виктора Цоя и завершится фильмом «Дело Собчака» Веры Кричевской, в котором Ксения Собчак попытается разобраться в политической судьбе своего отца спустя 18 лет после его смерти. Обе картины будут показаны вне конкурса.

В этом году продолжительность фестиваля увеличится на один день – это связано с созданием нового конкурса «Кинотавр. Дебют». Особенностью новой секции станет то, что все его участники являются профессионалами кино, которые ранее снимали короткометражные фильмы или работали на телевидении и в рекламе.На отбор заявили 102 полнометражных проекта, 58 из которых – дебюты. Всего в основную программу вошли 12 картин, среди которых оказался фильм самого молодого участника фестиваля Ивана Твердовского и самого зрелого – Дмитрия Месхиева.

В основном конкурсе представлены «Ван Гоги» Сергея Ливнева, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Временные трудности» Михаила Расходникова, «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Дядя Саша» Александра Гордона, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Мира» Дениса Шабаева, «Подбросы» Ивана И. Твердовского, «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» («Заповедник») Анны Матисон, «Русский Бес» Григория Константинопольского, «Сердце мира» Натальи Мещаниновой, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.

В конкурсе «Кинотавр. Дебют» посоревнуются «Ваш репетитор» Антона Коломейца, «Глубокие реки» Владимира Битокова, «Дар» Михаила Кукушкина, «Двое» Тимофея Жалнина, «Кислота» Александра Горчилина, «Мертвые ласточки» Натальи Першиной, «На районе» Ольги Зуевой, «Пусть будет Лиза» Игоря Каграманова.

«АиФ-Юг» рассказывает о картинах конкурсной программы, которые наряду с фаворитами будут бороться за сердца жюри, критиков и зрителей в этом году и также заслуживают внимания.

«Война Анны»

Год выхода: 2018

Режиссер: Алексей Федорченко

Продюсеры: Андрей Савельев, Артем Васильев, Максим Ложевский

В ролях: Марта Козлова

Возрастные ограничения: 16+

О чём фильм. «Вся семья шестилетней Анны погибает во время массового расстрела. Сама девочка чудом остается в живых – мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет Анна прячется в нерабочем камине в немецкой комендатуре. Из своего укрытия она наблюдает за проходящей мимо жизнью, в ожидании, когда деревню освободят от нацистов. Невероятно, но в этих страшных условиях Анне удается не только выжить, но и сохранить в себе человека. Ей помогли воспоминания о сметенной войной жизни, о родителях, доме, и один друг, который спас ее от полного одиночества».

«Временные трудности»

Год выхода: 2017

Режиссер: Михаил Расходников

Продюсер: Георгий Малков

В ролях: Иван Охлобыстин, Риналь Мухаметов, Виктория Соловьева, Ян Цапник, Илья Рязанов, Ирина Малкова, Ирина Пегова, Николай Ковбас

Возрастные ограничения: 16+

О чём фильм. «У Саши Королева была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги – относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной – у тебя временные трудности». Поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда – каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе – издевательства сверстников. И помощи ждать было не от кого. Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис – у вас временные трудности» – говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр. И однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом…».

«Слоны могут играть в футбол»

Год выхода: 2018

Режиссер: Михаил Сегал

Продюсеры: Андрей Новиков, Александр Котелевский, Сергей Члиянц, Игорь Есин

В ролях: Владимир Мишуков, Соня Гершевич, Варя Пахомова, Саша Быстржицкая

Возрастные ограничения: 16+

О чём фильм. «Стоит прислушаться к себе, сделать один смелый шаг, и к обычной жизни не будет возврата». Дмитрий – цельный, волевой человек. И он легко вышел бы из игры, если бы знал, что играет. Несмотря на название, авторы ранее сообщили, что жанр картины – эротическая драма».

«Глубокие реки»

Год выхода: 2018

Режиссер: Владимир Битоков

Продюсер: Николай Янкин

В ролях: Олег Гусейнов, Рустам Муратов, Мухамед Сабиев, Тахир Теппеев

Возрастные ограничения: 18+

О чём фильм. «Младший сын возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса. За время его отсутствия ничего не изменилось: непосильный труд ради куска хлеба, противостояние с жителями соседнего поселка, неумение членов семьи выразить свою любовь и понимание самым родным людям. И река, которая в любой момент разольется и смоет стоящий на самом ее берегу отчий дом».

«Дар»

Год выхода: 2018

Режиссер: Михаил Кукушкин

Продюсеры: Андрей Новиков, Михаил Кукушкин, Александр Котелевский

В ролях: Юрий Оборотов, Алексей Колубков, Владимир Карпук, Валерия Дергилева, Светлана Гера, Виктория Пятакина

Возрастные ограничения: 12+

О чём фильм. «Толя Сидоров – простой рабочий предпенсионного возраста из российской глубинки – неожиданно открывает у себя талант художника и становится сенсацией в мире современного искусства. А все это из-за того, что создание «шедевров» происходит в очень интимный момент… Слава о необычном художнике разлетается по Интернету, и на выставку уринальной живописи Анатолия приезжают ценители даже из Москвы. Как в русской сказке, на героя чудесным образом сваливается признание и деньги, но Толя предпочитает сохранять инкогнито, пытаясь понять, а творчество ли это. Да и мужики с завода засмеют, если узнают».

«На районе»

Год выхода: 2018

Режиссер: Ольга Зуева

Продюсеры: Рубен Дишдишян, Данила Козловский, Сергей Бобза

В ролях: Данила Козловский, Илья Маланин, Ангелина Стречина, Владимир Афанасьев, Ольга Зуева, Елена Оболенская

Возрастные ограничения: 16+

О чём фильм. «Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос: «кто ты?».

«Пусть будет Лиза»

Год выхода: 2018

Режиссер: Игорь Каграманов

Продюсер: Арсен Готлиб

В ролях: Елена Махова, Виктор Потапешкин, Наталья Павленкова, Алексей Розин, Ирина Жерякова, Соня Ривкин

Возрастные ограничения: 16+

О чём фильм. «Катя с мужем и матерью живет в небольшом провинциальном городке и работает на местном заводе. Мать внезапно заболевает и хочет переписать все имущество на сына – родного брата Кати. Катя чувствует несправедливость этого решения и начинает борьбу за наследство. В погоне за мнимым материальным благополучием Катя решается на самый отчаянный поступок».