Не только для пешеходов: столичные автохамы “срезают” путь прямо на зебре (ВИДЕО)

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Жители Кишинёва неустанно жалуются на автохамов, которые то оставят машину на тротуаре и заблокируют проезд, то решат “срезать” путь там, где им вздумается. Именно таким “курьёзом”, произошедшим на бульваре Дачия, поделились пользователи социальных сетей.

“Через карманчик”, — объяснил поступок водителей автор видео, размещённого в группе “Chishinau.fail”. Как видно, нарушителей не остановил ни встречный поток машин, ни женщина, которая не может из-за автохамов, едущих по зебре, перейти дорогу.