Не так освободили. Почему Молдова обвиняет Россию в спасении летчиков?

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Освобождение людей, которые больше трех лет находились между жизнью и смертью, некоторым молдавским политикам пришлось не по вкусу.

Участие России в освобождении молдавских летчиков, более трех лет проведших в плену у афганских радикалов, стало поводом для жалобы на действия Москвы в ООН.

«Недопустимые действия»

Действия российских властей называются «недопустимыми». Как утверждают в молдавском Министерстве иностранных дел и европейской интеграции, Россия после освобождения пилотов нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и Консульскую конвенции между Россией и Молдавией, с задержкой предоставив дипломатам доступ к летчикам.

Обращения направлены не только в ООН, но и в офисы комиссара по правам человека Совета Европы, кабинета комиссара Евросоюза по вопросам юстиции, а также еще ряд инстанций.

Представители молдавского ведомства требуют «привести положение пилотов в законность и соответствие нормам международного права».

Больше трех лет в неволе

24 ноября 2015 года в Афганистане потерпел катастрофу вертолет Ми-8 с молдавским экипажем из трех человек, работавший в стране по контракту с американцами.

Командир экипажа был убит, а два летчика — Лионел Буруянэ, 1982 года рождения, и Михай Криханэ, 1965 года рождения — оказались в плену у движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Предпринимавшиеся попытки их освобождения успеха не имели. Какое-то время не было даже достоверной информации о том, живы ли они.

Сенсация грянула 11 февраля 2019 года. Президент Молдовы Игорь Додонобъявил, что обратился к россиянам за помощью, после чего пилоты были освобождены.

«Наши сограждане были вызволены из плена и доставлены в Москву»

«В прошлом году я обратился к нашим друзьям из Российской Федерации. На протяжении последних месяцев проходили очень важные мероприятия, и позавчера наши сограждане были вызволены из плена и были доставлены в Москву. На данный момент пилоты находятся в больнице. Их состояние здоровья оценивается как хорошее, с ними работают врачи. Три года их держали в яме, они не видели света. Они рассказывают страшные вещи. Со стороны президентуры все действия координировал советник президента по специальным миссиям, вице-председатель Высшего совета безопасности Павел Войку. Именно он позавчера был в Москве, и наши сограждане специальным рейсом были доставлены в российскую столицу», — цитирует Додона издание «АиФ — Молдова».

«То, что не смогли другие, — вы сделали. Это показывает отношение России, руководства РФ в целом к нашим согражданам. Это поистине дружеский, братский народ, который откликнулся, и мы решили эту проблему. Хочу отдельно поблагодарить сопредседателя «Деловой России» Игоря Юрьевича Чайка за то, что он лично поспособствовал и помог проведению этой гуманитарной миссии, — заявил молдавский лидер, — Я надеюсь, что врачи выпишут положительное заключение и беру на себя обязательство в течение максимум недели лично привезти их в Кишинев, чтобы они смогли увидеться со своими семьями. Скорее всего, это произойдет в конце этой — начале следующей недели».

«Россия ограничивает доступ»

Уже на следующий день после этого заявления Додона в Москве оказались генеральный секретарь молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Михай Кэпэцинэ и главный врач государственной канцелярии при правительстве страны Евгений Васильев. Они намеревались доставить пилотов в Кишинев, однако не смогли с ними встретиться.

После этого Министерство иностранных дел и европейской интеграции разразилось первым гневным обращением, в котором утверждалось, что Россия ограничивает доступ молдавских дипломатов к летчикам.

Но в этот же день освобожденных летчиков показали по телевидению — они поблагодарили за помощь президента Игоря Додона.

Позднее Буруянэ и Криханэ заявили молдавским дипломатам, что до возвращения на Родину намерены пройти курс реабилитации в Москве.

А в это время в Молдавии президенту Додону за спасение летчиков уже … грозят судом.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил: «Меня постоянно держали в курсе переговоров, наши госструктуры, не буду называть поименно, приложили максимум усилий, чтобы освободить наших граждан. И вот после всех переговоров нам удалось их освободить. Они должны были вернуться домой четыре месяца назад, когда молдавские власти завершили переговоры. Но, к сожалению, в последний момент вмешался президент Додон, и наших летчиков отвезли в Москву. Теперь он держит их как предвыборных заложников, чтобы воспользоваться их освобождением для повышения рейтинга».

Выборы, выборы…

Страсти, разгоревшиеся вокруг пилотов, объясняются просто — 24 февраля в Молдове пройдут парламентские выборы, на которых за власть будут бороться Демократическая партия и Партия социалистов.

Первая, ориентирующаяся на Запад, контролирует сегодня парламент и правительство. Вторая, выступающая за укрепление связей с Россией, поддерживает президент Игоря Додона.

Противостояние правительства и президента в стране идет уже давно, и обе стороны надеются на предстоящие выборы, дабы, наконец, окончательно положить оппонента на обе лопатки.

Освобождение летчиков из афганского плена в этих условиях превратилось в козырь, который может склонить чашу весов в сторону Игоря Додона. Поэтому противоположная сторона пустилась во все тяжкие, дабы не позволить президенту добиться такого триумфа.

Кажется, Демократическая партия предпочла бы, что пилоты еще год провели в плену, чем были бы освобождены с участием россиян.

«Устроили шапито»

Российским дипломатам, похоже, уже надоело смотреть на ужимки и прыжки молдавских коллег.

Федеральное агентство новостей приводит комментарий своего источника в МИД РФ: «Приличные люди в подобных ситуациях благодарят государство, которое спасло твоих сограждан. Но некоторые молдавские политики настолько потеряли человеческий облик, что устроили из освобождения людей шапито. И это уже система».

Хочется верить, что после выборов пилотов наконец оставят в покое, и они смогут прийти в себя после того, что им пришлось пережить.