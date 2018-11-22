Не страшны ни дождь, ни слякоть: социалисты продолжают устанавливать десятки новых скамеек (ФОТО)

Сегодня, 22 ноября, в рамках целевой городской программы ПСРМ по благоустройству дворов в столице были установлены десятки новых скамеек.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил активист Партии социалистов Дмитрий Митиогло.

– Невзирая на погодные условия, продолжаем благоустраивать дворы в секторе Центр, – написал он.

Так, новые скамейки появились по следующим адресам:

Хынчештское шоссе, 20, 22А, 32, 34/1, 34/2;

Улица Валя Дическу, 49 и 45;

Улица Василе Александри 19;

Улица Друмул Скиноасей 1/1.

Напомним, что на данный момент в столице полным ходом идет установка детских и спортивных площадок во дворах домов. Это стало возможным также благодаря инициативе и усилиям социалистов.