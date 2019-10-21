Не справился с управлением: рыбничанин оказался в больнице после серьёзного ДТП (ФОТО)

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Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 21 октября в Рыбнице. Не справился с управлением 20-летний водитель Opel Vectra и, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на бордюрный камень.

От удара, пишет mvdpmr.org, машину отбросило на припаркованный цементовоз Volvo. В результате легковой автомобиль перевернулся.

С места ДТП водителя госпитализировали в травматологическое отделение больницы с черепно-мозговой травмой, переломом ребра и многочисленными ушибами. Транспортное средство получило значительные повреждения.

Как выяснилось, мужчина возвращался домой с ночной смены. В автомобиле он находился один.

По факту аварии проводится разбирательство.