Не справились власти – справятся дети: на одной из столичных улиц стёртую “зебру” обновили мелом

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Один из стёртых пешеходных переходов на столичной улице Тудор Владимиреску был обновлён мелками для рисования. Житель Кишинёва сфотографировал необычную «зебру» и опубликовал изображение в социальной сети.

Ранее и.о. директора «Exrupo» Марчел Застынчану объявил на одном из еженедельных заседаний примэрии, что дорожная разметка будет обновлена позже. Несмотря на то, что в течение недели материалы для окрашивания пешеходных переходов ещё не были закуплены, чиновник уверяет, что аукцион был уже объявлен 11 марта, пишет tv8.md.

– Тендер по закупке необходимых материалов был объявлен 11 марта. Как только позволят погодные условия, будет подходящая температура и влажность, мы начнём проводить маркировку, – сообщил Марчел Застынчану.