Не спать за рулём! НИП рассказал водителям о методах борьбы с сонливостью (ФОТО)

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Сотрудники Нацинспектората патрулирования северного региона провели мероприятия по информированию участников дорожного движения о методах борьбы с сонливостью за рулём. В частности, патрульные рассказали водителям фур, которые выполняют дальнемагистральные рейсы, об опасности сонливого состояния на дорогах.

Так, патрульные призвали водителей останавливаться в безопасных местах и спать минимум 20 минут, когда они испытывают усталость. Сотрудники НИП отмечают, что открытое окно и радио не являются эффективными методами борьбы с сонливостью.

– Даже если водитель не засыпает за рулём, но чувствует усталость, он является опасным, так как его концентрация внимания значительно снижается. В таком состоянии водитель в 5 раз более подвержен к совершению ДТП, – сообщает пресс-служба НИП.