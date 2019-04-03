Не солнечная жизнь

0

О том, как нелегко живётся людям с синдромом Дауна

21 марта Молдова отметила Всемирный день людей с синдромом Дауна. Накануне этой даты Ассоциация Sunshine, объединяющая родителей «солнечных детей» (как часто их называют), второй год устраивает праздники с участием звёзд сцены и самих ребятишек.

А в этом году Sunshine, кроме концерта, организовала в Кишинёве и фотовыставку. В Национальном театре оперы и балета было представлено более двадцати прекрасных портретов ребят разного возраста с синдромом Дауна – фотоработы талантливого фотографа Наталии Кобзак. Глаза и эмоции у ребят на фотографиях открытые и солнечные. Из текстовок, которые сопровождали снимки, публика могла узнать, что каждый ребёнок обожает рисовать, петь, танцевать, общаться. То, что любят все дети.

Так, концертами, выставками и другими акциями люди доброй воли и родители особенных детей рассказывают обществу о неудобной теме, о геномной патологии, от которой никто не застрахован. Они стремятся избавить граждан от предрассудков о «солнечных людях», которые вместо сочувствия часто наталкиваются на нетерпимость и даже агрессию.

Умалчиваемая статистика

Председатель ассоциации людей с синдромом Дауна в Молдове Sunshine («Счастье») Алла Бурлака столкнулась с проблемой отклонения в развитии ребёнка два с половиной года назад, после рождения дочери Маруси. Именно тогда Алла стала искать сообщество родителей, воспитывающих детей с такой же патологией, но не нашла. И тогда мама Маруси зарегистрировала ассоциацию Sunshine. Кишинёвская мэрия выделила организации помещение на улице Александреску, 13. К лету развивающий центр для детей разных возрастов с синдромом Дауна распахнёт свои двери.

Родители из Sunshine стремятся наладить сотрудничество с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты РМ. Они отправили несколько писем с просьбой разрешить им наладить контакты с семейными врачами, гинекологами, родильными домами и их пациентами. Когда рождается ребёнок с синдромом Дауна, многие мамы и папы испытывают большой стресс, не знают, к каким врачам обращаться за помощью. Члены ассоциации готовы оказывать таким родителям психологическую поддержку, подсказывать, как у особенных детей на ранней стадии выявлять сопутствующие болезни, как развивать малышей и многое другое.

Ещё члены сообщества намерены собрать достоверные сведения о том, сколько же в республике живёт людей с синдромом Дауна, поскольку официальная статистика на этот счёт отсутствует. Существует мнение, что каждый год в республике рождается в среднем около 50 младенцев с такой патологией. Но так ли это?

– Мы запросили в Национальном бюро статистики РМ информацию о количестве рождающихся ежегодно младенцев с синдромом Дауна. Но нам ответили, что такими данными не располагают, – пояснила «АиФ в Молдове» Алла Бурлака. – Поскольку в республике нет точных данных о людях с этим заболеванием, то государство не разрабатывает ни социальных политик, ни программ для них.

Как говорится, нет человека – нет проблемы! Поэтому «солнечные люди» либо сидят по домам, либо оказываются на улице, где абсолютно не защищены.

«Мы запросили в Национальном бюро статистики РМ информацию о количестве рождающихся ежегодно младенцах с синдромом Дауна, но нам ответили, что такими данными не располагают. Поскольку в Молдове нет точных данных о людях с синдромом Дауна, то государство не разрабатывает ни социальных политик, ни программ для них».

В четырёх стенах

У кишинёвцев Сергея и Аурики Антоновых трое детей. Старшая Даша родилась с синдромом Дауна. Врачи, сообщив родителям о патологии, предложили новорождённую оставить в роддоме, но Антоновы категорически отказались. Отец и мать окружили малышку вниманием и заботой. И она – пусть позже, чем её сверстники, – всё же научилась сидеть, стоять, ходить и говорить. Когда Даша подросла, её отвели в обычный детсад, но родителям вскоре пришлось девочку оттуда забрать, так как матери других детей не захотели, чтобы ребёнок с синдромом Дауна находился с их чадами в одной группе. Со спецсадом тоже не сложилось – в первый же день Даше расцарапали лицо.

Аурика уволилась с работы и посвятила себя воспитанию дочери. Когда пришло время ребёнку идти в первый класс, об обычной школе не могло быть и речи, а в специнтернат Дашу отдавать не захотели сами родители. Большую часть своей тридцатилетней жизни девушка провела в четырёх стенах. После того как соседские мальчишки забросали Дашу камнями, даже погулять во двор она выходит с мамой…

Жестокость, с которой не раз приходилось сталкиваться Даше, не испортили её характера: она всегда на позитиве, любит танцевать – и это у неё здорово получается. А три года назад она поступила в театральную группу ассоциации «Планета милосердия», которую создали родители взрослых ребят с особыми потребностями. Кстати, в постановках многие мамы играют вместе со своими детьми.

– Отношение к людям с синдромом Дауна меняется, но очень медленно. Как-то возвращались с Дашей домой после репетиции. Женщина, стоявшая на остановке с двумя мальчиками, прикрыла им глаза руками, чтобы они не увидели мою дочь. Наши дети очень нуждаются в доброжелательности окружающих, но редко её получают, – сетует Аурика Антонова.

Борьба в одиночку

19-летний Мансур Мусаев прошёл все ступени социализации: посещал детсад, окончил вспомогательную школу №6. Но о его трудоустройстве Антонина Мусаева, мама молодого человека, может только мечтать.

Самая большая проблема выпускников с синдромом Дауна, как и других ребят с особыми потребностями, – после окончания школы они никому не нужны. В республике отсутствуют государственные программы и центры развития для взрослых с особенными потребностями. Нет программы и невозможно трудоустроить и людей с синдромом Дауна. Каждая семья борется за своё чадо в одиночку. Хотя за рубежом к людям этой категории особое отношение. Из них получаются хорошие повара, артисты, сиделки в больницах и в домах престарелых.

Не все люди с особыми потребностями могут и хотят работать. Но почему тем, кто хочет и может трудиться, в Молдове не подобрать подходящую работу?

КОММЕНТАРИЙ

За права «солнечных»

Алла Кожокару, директор программы Центра раннего вмешательства Voinicel: Пользователи наших услуг – семьи с детьми в возрасте до трёх лет, которым диагностировали церебральный паралич, аутизм, нарушения в коммуникационной сфере, синдром Дауна и другие проблемы развития. Наши специалисты тестируют уровень интеллектуального, социально-эмоционального и двигательного развития ребёнка, его адаптивные и коммуникативные навыки. Потом разрабатывают для него индивидуальные программы, которые включают психопедагогические, образовательные и другие занятия. Учим родителей лучше понимать их особенных деток. А после трёх лет направляем своих воспитанников с особыми потребностями в учреждения, предоставляющие услуги дошкольникам.

Ребёнка с особенностями развития можно научить многому, но, сталкиваясь с агрессией, он всегда беззащитен. В Молдове приняты очень хорошие законы против дискриминации. Республика присоединилась к международной конвенции против дискриминации таких детей, но, увы, законодательная база плохо внедряется в практику. Встречаются случаи, когда медицинские работники советуют мамам оставлять деток с синдромом Дауна в роддоме. «Солнечных детей» неохотно принимают в детские сады и в школы. Voinicel все 16 лет своего существования борется за права этих граждан Молдовы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Индивидуальный куррикулум

Вирджиния Руснак, директор Республиканского центра психопедагогической помощи: С 2011 года в Молдове работает программа по внедрению инклюзивного образования. За последние 5–6 лет произошли большие перемены в доступе к образованию для ребят с ограниченными возможностями. В Молдове около 9 тыс. детей с особыми потребностями учатся в общеобразовательных школах. Им помогают в этом около 900 учителей. Для эффективной интеграции в учебный процесс в детских садах и школах открылось около 1000 ресурсных центров. Сделано много, но не достаточно.

Чтобы передать детям с ограниченными возможностями знания по разным дисциплинам, у учителей должно быть представление, как таких ребят учить. А они этому не обучались, и теперь приходится тяжело. Но новые учебные программы по инклюзивному образованию уже включены в куррикулумы университетов и институтов, занимающихся подготовкой и повышением квалификации учителей.

Есть ещё одна сложность, с которой сталкиваются дети с инвалидностью и их родители. Некоторые педагоги убеждены, что уровень знаний каждого школьника должен соответствовать стандартам образования, заложенным в куррикулумах. На самом деле есть возможность куррикулумы индивидуализировать, составлять их под каждого ребёнка с особыми потребностями. И тогда обучение станет доступно каждому мальчику и девочке с особенностями развития, оно поможет им реализовать себя в жизни.

Татьяна СОЛОВЬЁВА