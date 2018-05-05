Не скрывайте чувства. Когда можно кричать на детей?

В нервных ситуациях мы, бывает, срываемся на детей. Как держать себя в руках? Или есть случаи, когда нужно кричать?

О распространённом стереотипе супермамы, причинах родительского крика и способах держать себя в руках рассказывает детский психолог Виктория Айзикович:

– Начнём с самого главного вопроса: допустимо ли вообще кричать на детей? Да, в определённых условиях это допустимо и даже полезно. Совершенных мам не существует, как и пап, и дедушек с бабушками. Более того, совершенство никому не нужно, как бы нас ни уверяли в обратном многочисленные блогеры и авторы книг для родителей. Супертребования к себе – это не более чем модный стереотип, навязываемый мамам (к отцам почему-то общество не предъявляет повышенные требования). Ирония в том, что, даже если женщина пойдёт на поводу многочисленных «экспертов», идеальной матерью она не станет никогда. Её природная интуиция вступит в конфликт с навязываемыми шаблонами поведения, и в итоге она вообще перестанет понимать, когда поступает правильно, а когда нет. Вместо этого мама начнёт испытывать постоянную тревогу и вину. Классический пример такого внутреннего раздрая – это как раз весьма спорное утверждение «на детей кричать нельзя, это априори плохо». Но подавлять свои эмоции – это тоже плохо! Появляется чувство острого неудовлетворения своим родительством, вылезает психосоматика. И самое главное – мамы, которые всеми силами сохраняют беспристрастность, своим примером учат детей подавлять свои эмоции! В результате плохо всем. Поэтому кричать можно. Но вы должны быть точно уверены в том, что поступаете правильно. А теперь разберёмся, в каких ситуациях допустимы столь сильные эмоции.

Три предупреждения

Когда речь идёт о шалостях, непослушании, капризах, с маленькими детьми хорошо работает правило трёх предупреждений (как в сказке). Ребёнок научится понимать, когда он подходит к опасной черте. Предупреждайте ребёнка: «Сейчас я буду сильно ругаться». Может быть, он перестанет делать то, что вас злит. Или хотя бы успеет подготовиться к вашему крику.

Когда уместен крик?

Когда ребёнок дошкольного возраста (особенно если ему 3-4 года) – именно громкий звук помогает ему выстроить общение с социумом, определить границы дозволенного. Возникла опасная ситуация, и малыш может пострадать, или же от его действий может пострадать другой человек. Крик уместен. Но сразу после этого нужно объяснить, почему вам пришлось «увеличить звук». Не через час, не вечером, а буквально в течение 5 минут, пока он не забыл, из-за чего собственно поднялся шум. Прежде чем объяснять, убедитесь в том, что «включены» все его сенсоры общения. Сядьте вместе и настройтесь на конструктивный диалог. Скажите ребёнку: «Где твои ушки? Ты меня слышишь? Где твои глазки? Ты меня видишь?» И только когда малыш «включился», проговорите ситуацию, повторите её, используя игрушки. Если не устроить разбор полётов сразу, ребёнок не увидит причинно-следственную связь и ситуация повторится снова. Так легко прий­ти к тому, что крик станет нормой, родитель привыкнет орать по любому поводу, а дети привык­нут к такому звуковому фону. Это ведёт к деформации личности у обоих, потому что педагогический эффект от постоянного крика – нулевой.

На своём примере

Сегодня модно раннее развитие детей, бесконечные занятия по математике, чтению, иностранным языкам. Такой упор на успешность ребёнка приводит к дисбалансу умственного развития. Да, он играет в шахматы как опытный взрослый, только в перерывах между занятиями вынужден ходить на сеансы к психологу. Потому что родители научили его стремиться к успеху, но не научили радоваться, грустить, сердиться. Как? Да на собственном примере! Когда у взрослого на лице постоянно маска (даже самая благожелательная), это путь в никуда. Ребёнок рассердился и ударил маму, а та улыбается (потому что наслушалась «умных» советов про суперматеринство). Закрепляется неправильная реакция. И что самое интересное – в какой-то момент женщина не выдержит и наорёт на ребёнка за аналогичный удар. И тут ребёнок впадёт в ступор – как же так, вместо традиционной улыбки он получил жуткий нагоняй.

Поэтому показывайте свои эмоции, ведите себя естественно. Если вы страшно рассержены, можно и накричать. Но потом, когда успокоитесь, обязательно поговорите с ребёнком не на повышенных тонах. И тут говорите о себе, а не о ребёнке. Многократно повторяйте, что вы чувствуете, не ссылаясь на того, кто в этом виноват.

Поможет гувернантка

Очень часто атмосфера дома накаляется, когда ребёнок идёт в школу. Если он готов к таким переменам (в психологическом, социальном плане), всё будет хорошо. И за первые два класса он научится учиться, планировать свои действия, быть ответственным за свою домашнюю работу.

А вот когда ребёнок не готов к школе (или в образовательном учреждении идёт гонка за успеваемостью), тогда именно начальные классы становятся самыми тяжёлыми. Мама сама собирает портфель, делает уроки вместо чада или стоит у него над душой, готовая в любой момент прикрикнуть. В случае когда оба родителя работают и приходят только вечером, ора не избежать. Пришли усталые взрослые, узнали, что уроки не сделаны, и начинается крик. Лучший выход из сложившейся ситуации – это нанять гувернантку, которая займётся воспитательной работой, а вы будете просто мамой.

Крик в ответ на крик

Часто ребёнок в школе или детсаду ведёт себя прилично, а дома устраивает истерики. И мама отвечает ему тем же, хотя вовсе не собиралась на него орать. Прежде чем принимать вопли на свой счёт и отвечать тем же, пропустите чувства через интеллект. И детский сад, и школа – это учреждения, где есть принятые нормы поведения. Мы на работе тоже не орём, даже если нас там многое не устраивает. Взрослые, как и дети, только дома расслабляются и выплёскивают свои эмоции. Помогите ребёнку озвучить его чувства: «Ты чувствуешь злость?» Можно спросить: «Сколько ты собираешься кричать? Что будет потом?» Когда эмоции рационализировали, ими можно управлять.

Чем можно заменить или остановить крик?

Если у вас уже сложилась привычка постоянно «голосить», будет трудно избавиться от неё за один день. Но вспомните о малоэффективности такого общения и о неизбежных последствиях (хрипоте, неприятных ощущениях в горле, головной боли). Вот как стоит поступать, чтобы по привычке не сорваться на крик.

Можно взять ложку и начать стучать по кастрюле. Очень информативно для окружающих и отлично помогает успокоиться.

Хорошей альтернативой может стать рычание, вой, громкая песня, жуткие гримасы. Это будет так же эмоционально сильно, как и крик, зато невозможно в запале наговорить гадостей, грубостей и перейти на личности.

Очень здорово работает приём, когда вы не увеличиваете звук, а, наоборот, его уменьшаете. Кричите шёпотом! Отлично помогает, когда сам ребёнок кричит. Чтобы разобрать, что именно вы говорите, ему придётся утихомириться и прислушаться.

Научитесь контролировать себя (не блокировать эмоции, а управлять ими). Для этого нужно взять под контроль своё тело. Чувствуете, что вот-вот сорвётесь? Сосчитайте до 10, сделайте глубокий вдох через нос, а затем медленный выдох через рот, сложив губы трубочкой. Повторите упражнение 3-4 раза. Это снимает нервно-мышечное напряжение с шейно-воротниковой зоны и зоны головы. Научите ребёнка делать «трубочку», и сами заметите, насколько спокойнее будет проходить ваше общение.