Не сдавший экзамен на получение прав молдаванин засудил госучреждение

Мужчина подал иск в суд против CRIS Registru (в настоящее время Агентство общественных услуг) после того, как не сдал практический экзамен на получение водительских прав.

Узнав результаты тестирования, мужчина попросил видеозапись экзамена, но не получил ее, в связи с чем принял решение судиться. Истец запросил в суде наказания ответственных лиц, а также выплаты ущерба в размере 80 000 леев, пишет bizlaw.md.

По решению Кишиневского суда иск был частично удовлетворен. Так, инстанция констатировала нарушение права доступа к информации и обязала учреждение удовлетворить требование истца. Сумма морального ущерба была уменьшена до 3000 леев, остальная же часть ходатайства заявителя была отклонена как необоснованная.

Обе стороны с таким решением суда не согласились, и оспорили его. Протест истца был отклонен полностью, а протест CRIS Registru удовлетворен частично: сумма морального ущерба была уменьшена до 1 тысячи леев, а в остальном сохранено решение первой инстанции.

Решение подлежит исполнению, однако может быть оспорено в Высшей судебной палате.