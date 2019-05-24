Не сдал дом в срок – верни деньги: застройщик отдал двум клиентам по 24 тысячи евро за нарушение условий контракта

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В Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком обратились два адвоката, которые представляют интересы двух потребителей из столицы, оставшихся недовольными услугами экономического агента в сфере жилищного строительства. А, точнее, экономический агент не успел в срок сдать в эксплуатацию жилой дом.

Потребители, в соответствии с положениями инвестиционных договоров при строительстве жилища, оплатили оговоренные суммы. Однако экономический агент нарушил срок ввода в эксплуатацию здания, что вызвало недовольство у потребителей, сообщает пресс-служба Агентства по защите прав потребителей. В связи с этим клиенты, согласно нормативно-правовой базе, обратились в строительную компанию с просьбой о расторжении инвестиционного контракта о строительстве. Однако экономический агент проигнорировал их просьбу, нарушив таким образом законное право потребителей на расторжение контракта.

Получив отказ, клиенты обратились в Агентство по защите прав потребителей, в результате чего экономический агент получил крайний срок на то, чтобы удовлетворить требования потребителей. В ходе переговоров строительная компания согласилась возместить все инвестиции в полном объёме. В итоге оба клиента получили обратно по 24 000 евро каждый.