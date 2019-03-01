Не рой яму другому: до 5 лет тюрьмы грозит мужчине за ложный донос на полицейского

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Мужчина написал жалобу на сотрудника патрульной полиции, чтобы избежать административного наказания, но сейчас ему грозит ещё и уголовное.

Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное преследование и передала в суд дело, возбуждённое в отношении мужчины, обвиняемого в заведомо ложном доносе и заявлений, сделанных в адрес патрульного Инспектората полиции Страшен. Мужчина обвинил полицейского в превышении служебных полномочий и в подделке официальных документов, очернив таким образом имя самого сотрудника и учреждение.

Согласно материалам дела в октябре прошлого года обвиняемый сообщил в правоохранительные органы, что сотрудник ИП Страшен в декабре 2017 года незаконно заполнил на его имя протокол об административном нарушении в его отсутствии. Осведомитель попросил привлечь полицейского к уголовной ответственности, и, как выяснилось, сделал это для того, чтобы избежать административного наказания.

В ходе расследования сотрудники Антикоррупционной прокуратуры выяснили, что факты, представленные осведомителем, были искажены. Это было установлено после того, как была получена видеозапись, сделанная полицейским, на которой видно, что протокол был заполнен в присутствии осведомителя.

Обвиняемый признал свою вину. Ему грозит штраф в размере от 550 до 1 150 условных единиц или до 5 лет лишения свободы.