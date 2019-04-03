Не расслабляемся: синоптики продлили жёлтый код в связи с заморозками

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Несмотря на то, что днём жителей страны радует весьма тёплая и солнечная погода, ночью мороз продолжает шествие по Молдове.

В связи с этим Государственная гидрометеорологическая служба продлила жёлтый код, объявленный в связи с заморозками. По данным синоптиков, в ночь с 3 по 4 апреля температтура воздуха в Молдове составит от -1 до -2 градусов. Стоит отметить, что первое предупреждение в связи с заморозками было выпущено вчера, 2 апреля.

Несмотря на холодные ночи, днём жителей страны продолжает радовать солнечная, но временами ветреная погода. Так, завтра, 4 апреля в центральных районах Молдовы ожидается +11..+14 градусов в дневное время суток.