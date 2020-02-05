Не рассчитал: в Бендерах работодатель избил бывшего сотрудника

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45-летний житель Бендер сообщил правоохранителям, что его избил бывший работодатель. Как выяснилось, мужчина ранее работал оператором в одной из частных фирм, но решил уволиться.

За расчётом бендерчанин пришёл в назначенный день. Владелец фирмы дождался, когда бывший работник подписал соответствующие документы, и набросился на него с кулаками.

Потерпевшему удалось уйти, но после мужчина обратился в больницу. У него диагностировали перелом ребра и множественные ушибы головы.

По факту умышленного причинения вреда здоровью ведётся разбирательство.