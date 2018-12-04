Не прошло и двух недель, а фирменная сумка за 2000 леев порвалась: как жительница Леова вернула за неё деньги

Не прошло и двух недель, а фирменная сумка за 2000 леев порвалась: как жительница Леова вернула за неё деньги

Жительница Леова подала жалобу в Агентство по защите прав потребителей, в которой рассказала, что приобрела фирменную сумку за 2 000 леев, однако спустя 2 недели одна из ручек сумки стала рваться.

Как сообщает пресс-служба Агентства по защите прав потребителей, покупательница неоднократно звонила экономическому агенту и требовала вмешательства администрации. Однако продавщица каждый раз отказывалась принимать меры, объясняя это отсутствием владельца магазина, а затем сообщила, что он вовсе покинул территорию страны.

Жительница Леова приехала в Кишинёв и получила такие же объяснения, которые её не удовлетворяли, от представителей магазина. Это стало поводом для того, чтобы направить жалобу в Агенство по защите прав потребителей, в которой попросила помочь вернуть деньги за купленный некачественный товар. После вмешательства представителей Агентства проблема была разрешена мирным путём, женщине возместили стоимость купленной сумки.

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