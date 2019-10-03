Не приучать к взяткам смолоду

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О том, что государство слабо борется с коррупцией в образовании

Поборы в детских садах и школах продолжаются, несмотря на запрет, установленный Министерством образования. Члены общественной ассоциации «Солидарные родители» составили онлайн-петицию на имя премьер-министра, под которой собирают подписи неравнодушных граждан.

Ущербный менталитет

На днях на сайте ОА «Солидарные родители», а также на их странице в соцсетях появилась информация о ещё нескольких случаях незаконного сбора денег с родителей. Один из них – в сельском населённом пункте Молдовы. По словам председателя ОА «Солидарные родители» Аллы Ревенко, «мода на сбор денег в школах добралась уже и до сёл». Некоторое время назад в организацию обратился родитель из села Сесены Каларашского района. Он рассказал, что ученики собирали по 200 леев с человека, чтобы купить педагогу подарок на День учителя. Если учесть, что в классе 20 детей, то общая сумма сбора составит 4 тыс. леев.

«Могут собрать и меньшую сумму в том случае, если кто-то из родителей откажется дать эти деньги, ведь в селе 200 леев – это колоссальная сумма, а большинство сельчан живут в бедности. На тех родителей, которые не захотели дать денег, члены родительского комитета обязательно пожалуются учителю. Как, интересно, поведёт себя классный руководитель с учениками, которые не дадут денег на подарок, – их отведут в сторонку, когда будут его вручать? Неужели недостаточно символического букета цветов и искренних поздравлений?» – вопрошают члены ОА «Солидарные родители».

По некоторым оценкам, сумма незаконных сборов только в детских садах достигает 184 млн леев.

Без фондов и ассоциаций

Подобные случаи происходят даже после того, как Министерство образования, культуры и исследований издало приказ, которым были запрещены все сборы с родителей и запущена горячая линия в Национальном центре по борьбе с коррупцией, куда можно пожаловаться на поборы.

Однако члены ОА «Солидарные родители» считают, что правительство, Минобразования и НЦБК «поверхностно относятся к поборам, проявляют терпимость к незаконным доходам и поведению коррумпированных работников системы образования». Поэтому они запустили онлайн-петицию «Хотим образование без фондов и ассоциаций» (имеются в виду родительские ассоциации), адресованную премьеру Майе Санду.

Как следует из обращения, острота темы подтверждается и результатами опроса об основных проблемах системы образования, проведённого в группе «Солидарные родители» в соцсетях, где незаконные сборы и коррупция занимают второе место. Авторы петиции считают, что «сборы в школах и детсадах стали преступной схемой», а в результате функционирования этой незаконной системы неофициального сбора денег десятки тысяч родителей постоянно терроризируют требованиями сдать деньги «на благо ребёнка». По некоторым оценкам, сумма незаконных сборов только в детских садах достигает 184 млн леев.

«Самая сложная ситуация отмечается в мун. Кишинёв и в других больших городах страны, где деньги просят под различными предлогами, иногда даже на работы или товары, которые уже были закуплены из бюджетных средств. Распространена практика незаконной платы (наличными деньгами) за посещение детьми групп продлённого дня, которые финансируются государством, на оплату услуг охранников, завхозов и др.», – говорится в петиции.

Задание премьеру

Ассоциация «Солидарные родители» требует, чтобы профильные госструктуры покрывали затраты на необходимые потребности образовательных учреждений

– гигиенические средства, качественную питьевую воду, услуги по уборке, ремонту помещений, на технику и мебель; настаивают на запрете дискредитировавших себя общественных родительских ассоциаций в учебных заведениях; призывают строго наказывать и педагогов, и родителей, которые будут уличены в коррупции, выявлять и увольнять всех директоров учебных заведений, их заместителей, получивших незаконные зарплаты и доходы из денег родительских ассоциаций; убеждены, что в срочном порядке следует запустить функциональные горячие линии в Минобразования и в профильных районных управлениях; хотят с помощью постоянных онлайн-опросов проведения мониторинга реальной ситуации с дополнительными сборами (законными и незаконными).

Анастасия Погодина